Personalităţi internaţionale din lumea psihologiei, la Universitatea "Ovidius"

AFARA CU PRODECANA MITRA

pe prodecana Mitra de la drept cand o indepartati? ne-am saturat sa ne trateze cu dispret si sa ne jigneasca!! cu o zi inainte de lansarea asta, Mitra a refuzat sa ne mai primeasca in examen (patru grupe intregi) pentru ca avea treaba altundeva!! si chiar catre sfarsitul zilei cu lansarea a schimbat forma de examen din oral in scris!! halal prodecana cu asemenea aroganta! habar n-are ce scrie in regulamente!