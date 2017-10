Personalităţi din Educaţie şi Diplomaţie, la Universitatea „Andrei Şaguna”

Personalități din Educație și Diplomație, la Universitatea „Andrei Șaguna”

Cu prilejul inaugurării proiectului „University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET” la Universitatea „Andrei Șaguna” au sosit secretarul de Stat în Ministerul Educației Naționale, prof. univ. dr. Tudor Prisecaru, deputatul pentru Diaspora din Republica Moldova și țări din Europa de Est și Asia, dr. Eugen Tomac, deputatul UDTTMR, avocat Amet Varol, membrii corpului diplomatic consular din Constanța, reprezentanți ai universităților partenere, reprezentanți ai instituțiilor constănțene, cadre didactice și studenți. În alocuțiunile lor, cei prezenți au reiterat necesitatea creării unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre, prin promovarea valorilor educaționale și prin valorificarea identităților regionale.Prin intermediul web-tehnologiei, și alți reprezentanți ai corpului academic din universitățile partenere au putut urmări lucrările conferinței și au avut intervenții în direct, datorită sistemului on-line de conferințe.Proiectul UNIVER-SEA.NET, cu o durată de 24 de luni, este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Transnațional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța este inițiatorul și beneficiarul proiectului și are ca parteneri Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău (Moldova).