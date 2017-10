Personalităţi culturale dobrogene, portretizate în revista „Datina“

Personalități culturale dobrogene, portretizate în revista „Datina“

Cel mai recent număr al revistei „Datina”, dedicat sărbătorilor de iarnă la români, cuprinde și portrete aparținând unor personalități culturale ale urbei de la malul mării. Unul dintre promotorii de bază ai culturii constănțene, actorul Liviu Manolache, este intervievat de Crina Popescu, care insistă asupra culturii tradiționale și implicațiile acesteia în teatru. În același timp, actorul vorbește despre importanța adecvării la cultura reală, care nu se poate realiza fără asumarea tradițiilor. „Nu poți să ai cultură reală fără să ai în spate tradiții. Fără tradiție nu exiști”, susține Liviu Manolache. Este punctat, de asemenea, instinctul de minimalizare a culturii române în raport cu alte culturi europene, fenomen pe care actorul îl consideră „o meteahnă a neamu-lui”: „Întotdeauna ne facem mai mici decât suntem, dar e vina noastră, nu a celor din jur. Noi nu știm să fim români. […] Omorâm tot ce înseamnă valoare. Cu cât este mai mare o cultură cu atât o distrugem mai mult”, precizează actorul. Totodată, Liviu Manolache vorbește despre orele de dramă, „ore despre tine”, o „nebunie” de-a sa, exprimată prin cursuri de teatru susținute la Liceul Teoretic „Ovidius”. „Dacă tot am făcut workshop-uri în străinătate și câteva în țară cu colegi din străinătate, și am învățat, trebuie să dau cuiva mai departe, măcar câțiva din copiii aceștia să învețe”, se responsabilizează actorul. Crina Popescu propune spre discuție și modelul interetnic dobrogean, pe care Liviu Manolache îl consideră un loc a cărui tradiție s-a pierdut: „Unde sunt cafenelele? Unde sunt covrigarii și bragagiii? Unde sunt cei cu iaurtul de oaie? Nu este păcat că nu mai există? Pentru că aceste lucruri dădeau specificitate, valoare și bani, în același timp. Orașul nu trăiește datorită zilei de azi, ci datorită trecutului. Noi suntem datorită celor dinaintea noastră. Altminteri noi nu suntem nimic”. Ovidiu Dunăreanu este, de asemenea, portretizat în revista „Datina”. Fost președinte al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, mem-bru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România în perioada 2001-2005, Ovidiu Dunăreanu este autorul dicționarului bibliografic „Scriitori de la Tomis”, editată de Revista Tomis în 1997, al volumului de interviuri „Convorbiri Pontice“, publicat la editura Ex Ponto în 1998 și al antologiei „Corabia de fildeș. Poeți ai sudului”, editura Ex Ponto, 2000. Printre articolele semnate de redactorii revistei „Datina” se mai numără: „Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în spațiul etnic dobrogean”, semnat de Bianca Georgiana Dobre, „Arhetipuri ale sărbătorilor de iarnă” - Raisa Osadci, „Biserica și școala, izvoare de frumuseți ale minții și sufletului” - Ion Zamfirescu și „Gropile comune de la Lumina sau intersectarea temporalității cu atemporalitatea”, semnat de Paula Paliuc. Publicația „Datina”, periodic de etnologie și fapt cultural, este editată de Centrul Județean pentru Conser-varea și Promovarea Culturii Tradiționale Constanța.