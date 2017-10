Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, evocată la Liceul „Călinescu“

În Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța, peste 100 de elevi au participat la activități dedicate celebrării a 154 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor.În organizarea catedrei de istorie, reprezentate de prof. Eugenia Crăciun și Loredana Bugan, au fost realizate și expuse panouri tematice pe teme sugestive, menite să surprindă complexitatea momentului istoric. De la consilierul de imagine prof. Janetta Bărăitaru am aflat că temele supuse atenției au titluri precum „Monstruoasa coaliție” (prezentat de clasa a XI-a C), „Elena Cuza” (clasa a XI-a C), „Viața și personalitatea domnitorului Unirii” (clasa a XI-a D), „Unirea Principatelor - context internațional” (clasa a XI-a B). De asemenea, a avut loc o prezentare de referate pe tema „Rolul reformelor lui Alexandru Ioan Cuza în modernizarea statului”, susținută de elevii clasei a X-a F. La final, participanții au asistat la sceneta „Moș Ion Roată și Unirea”, interpretată de colegii lor din clasa a XI-a C.„Este nevoie ca elevii noștri să conștientizeze că evenimentele istorice, rezultate ale voinței poporului român, reprezintă o etapă de importanță majoră în procesul de constituire a statului național și că personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii de la 1859, impune respectul și recunoștința generațiilor de azi pentru marile fapte ce au pus temeliile dezvoltării României moderne”, a declarat prof. Cristina Zaharia, director al liceului.