PERLE DE LA SIMULAREA PENTRU BAC 2014! Uite ce au descoperit profesorii în lucrări

Miercuri, 05 Martie 2014

Ca la fiecare examen important, lucrările elevilor au stârnit zâmbete pe alocuri, la simularea pentru Bacalaureat 2014. Cele mai tari perle de la proba de limba și literatura română circulă deja pe internet, potrivit enational.ro:"Eu am primit nota 4 la limbă română, pentru că profesoara mi-a pus o întrebare din lecția pe care o preda și n-am știut să răspund, pentru că nu fusesem atent. Eram pe Facebook, mă distram cu prietena mea. Dar mai bine o notă proastă, decât să-mi pierd iubita. Prin urmare Facebook-ul are un rol pozitiv, dar și unul negativ"."€œDe pe rețelele de socializare am aflat metode noi de copiat. Dar se pare că și profa€™ are cont de Facebook, că s-a prins și mi-a dat 2. Eu le-aș interzice profesorilor să-și facă cont de Facebook"."Am zis odată la școală că sunt bolnav și am stat acasă o săptămână, dar am plecat în vacanță și am pus poze pe Facebook. Au aflat profesorii pentru că nu și-au ținut gura colegii mei invidioși și a ieșit mare scandal".Iată și alte perle:"Ion se iubea cu Florica noaptea pentru că ziua era prea cald"."Ana era o femeie plictisitoare, nu știa să-l atragă pe Ion și se lua mereu de el. Dar și el era prea obsedat să lucreze pământul, pentru că era un țăran în adevăratul sens al cuvântului și în plus avea și amantă"."Daca aveau și ei un club în sat, un restaurant, ceva, să se mai distreze poate că nu se mai certau așa des și Ion nu îi mai făcea felul"."€œMie mi-a plăcut de dl Goe pentru că era beton, frate, toate femeile alea din jurul lui stăteau drepți când deschidea el gura. Nu ca mama să mă certe mereu€™"."Eu cred că personajele nu erau atât de proaste, dar autorul a vrut să ne distreze pe noi când îi citim lucrarea".