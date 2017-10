Perle de la Bacalaureat 2015, dar la francezi

Ştire online publicată Vineri, 10 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultatele la Bacalaureatul 2015 au fost afișate marți în Franța și, ca în fiecare an, unii s-au bucurat și pot pleca liniștiți în vacanță, iar alții trebuie să se apuce din nou de învățat. Site-ul 20minutes.ch enumeră câteva perle ale căror autori se vor prezenta cu siguranță la următoarea sesiune a examenului de maturitate.Perle la filozofie:—Cred că am demonstrat în textul meu că, în afară de masochiști, trăim ca să fim fericiți.—După o vizită la un muzeu de artă contemporană, mi-am schimbat percepția asupra vieții pentru că am înțeles că se pot câștiga bani din orice.—Politica nu are nimic de-a face cu filozofia. Toți știu că Descartes a fost membru al Partidului Socialist și totuși a scris cărți foarte bune.—Limbajul corpului este un mijloc de supraviețuire când este vorba de reproducerea speciei.Perle la limba și literatura franceze:—Autorii din Evul Mediu s-au inspirat mult din Renaștere.—Ne întrebăm uneori dacă scriitorii înțeleg ce scriu.—Potrivit lui Platon, androizii ar fi motivul dragostei.—Secolul al XIX-lea, al Iluminismului, cuprinde multe mișcări și autori...Paul Verlaine este cunoscut pentru romanele sale, printre care 'Înconjurul lumii în 80 de zile'.Perle la matematică:—Unghiul ascuțit a fost descoperit de savantul Cosinus.—Triunghiul este un dreptunghi cu o latură în minus.Perle la istorie:—Președintele american s-a întâlnit cu monologul său francez, Hollande.—Regimul de la Vichy a fost mereu bun pentru sănătate.—ONU este o instituție care le permite țărilor bogate să le controleze pe cele sărace cu blândețe. Acest lucru duce la evitarea războaielor și a morților, ceea ce este mai degrabă pozitiv.Perle la geografie:—America de Sud nu se poate pune cu America de Nord, în afară de Brazilia, care reușește datorită fotbalului și carnavalului.—Africa de Sud a fost creată în 1815 de Nelson Mandela.—Rusia este o țară mare care deține mari rezerve de petrol, dar și multe butoaie de vin. Acest lucru este important pentru atragerea unor noi investitori, cum ar fi Gerard Depardieu.—În Japonia, lipsa spațiului face autoritățile să construiască aeroporturi submarine.—Rasismul este evident în numirea unor țări africane ca Munte-Negru.Perle la fizică-chimie:—Nu toate GPS-urile sunt plasate pe orbită în jurul Pământului. Multe sunt în mașini, ajutând oamenii să găsească drumul mai repede.—Bombele atomice sunt inofensive atunci când sunt folosite pentru producerea energiei electrice.—O lumină monocromatică este o lumină cu un singur cromozom.—Mercurul este atât de greu încât o tonă de mercur ar putea fi egală cu 100 de kilograme.