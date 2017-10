Pericolul din grădiniţă. "Ne temem pentru vieţile copiilor!"

Ancheta "Cuget Liber"

Pericolul din grădiniță. "Ne temem pentru viețile copiilor!"

Ploile abundente de săptămâna trecută au scos la iveală starea deplorabilă în care se află unele unități de învățământ constănțene, tavanul Grădiniței nr. 23, structură a Școlii Gimnaziale nr. 11 „Constantin Angelescu“, prăvălindu-se la câteva minute după ce un copil tocmai ce părăsise încăperea.Alarmați de situația dramatică la care asistă neputincioși, un grup de părinți de la Grădinița nr. 23 ne-au contactat pentru a-i sprijini în demersurile disperate de a-și salva copiii.„Stăm cu frică, zi de zi, că improvizația pe care au făcut-o la tavanul de la toaleta micuților s-ar putea prăvăli din nou. Oare chiar nu poate nimeni să intervină, să nu ne moară copiii? Dacă nu se găsește urgent o rezolvare, noi vom căuta să mergem în altă unitate de învățământ”, ne-a declarat una dintre mămici, adăugând că intenționa să-și înscrie co-pilul, în anul școlar viitor, în clasa pregătitoare la Școala nr. 11, dar acum e foarte dezamăgită. „Și noi suntem plătitori de taxe și impozite”, a ținut să reamintească.Viața micuților este în pericol În această unitate învață 125 de copii, la care se adaugă o grupă de after-school.„La jumătate de oră după ce a început ploaia, ne-am trezit cu tavanul jos. După care doamna directoare a făcut imediat demersuri, precizând că este o urgență și că este în joc securitatea copiilor și viața lor. Părinții sunt foarte binevoitori și ar fi vrut să rezolve într-un fel, dar este o investiție foarte mare, pe care nu o pot suporta. E necesară o lucrare de amploare, pentru că nu știm unde s-a dus apa și unde s-a infiltrat și, Doamne ferește, unde ne mai trezim cu tavanul în cap. Clădirea aceasta nu a mai beneficiat decât de mici investiții, gen o țeavă schimbată sau la acoperiș, tot cu forțe proprii, s-a mai cârpit o țiglă. La începutul anului eram fericiți că vom benefi- cia de un proiect, dar, deocamdată, nicio mișcare. Doamna directoare nu poate de una singură să acționeze!”, a lămurit lucrurile prof. Doina Bâtcă, educatoare.Într-adevăr, prof. Elena Elisei, directorul Școlii nr. 11, ne-a pus la dispo-ziție toată documentația, ca dovadă a demersurilor făcute.„Din anul 2013, de când am preluat ca director această instituție, am depus adrese și la Inspec-toratul Școlar Județean Constanța și la Consiliul Local. Plus hârtiile depuse înainte de directorii pre-cedenți, prin care se solicita măcar o reabilitare parțială. Nu mai vorbim de înlocuit sau reparat. Am fost la vremea aceea în audiență cu poze prin care să demonstrez gravitatea situației. Știu că presupune o sumă mare de bani, iar pentru aceasta primăria trebuia să organizeze o licitație. Am fost și noi cu o ofertă, doar ca să demonstrez că eu, ca manager, nu pot rezolva si- tuația respectivă. Este vorba despre vreo 600.000 de lei. Am vorbit și cu părinții, pentru că și ei își doresc măcar o reparație parțială, dar situația este mult prea dramatică și nu cred că se poate. Ultima sesizare depusă la ISJ Constanța a fost pe data de 6 octombrie, în care am specificat căderea tavanului la grădiniță”, a conchis directorul Școlii nr. 11.Primarul interimar se implică personal Întrebată dacă există vreo șansă de rezolvare a situației dramatice în care se află copiii de la grădiniță, prof. Zoia Gabriela Bucovală, inspector școlar general, a declarat că instituția pe care o conduce nu mai dispune de fonduri pentru asemenea investiții odată cu apariția Legii educației în 2011.„Conform prevederilor legale, s-au trimis adrese către Consiliul Local, singura instituție care are în atribuțiuni finanțarea unor asemenea lucrări, fie că e vorba de finanțări de bază sau complementare”, a declarat inspectorul școlar general.Știută fiind implicarea în bunul mers al învățământului în municipiul Constanța a primarului interimar Decebal Făgădău, am dorit să aflăm ce șanse au micuții de la Grădinița nr. 23 să iasă din… „zodia” pericolului.„Vă mulțumesc că mi-ați adus la cunoștință acest caz, pentru că nu știam absolut nimic. Le aștept mâine dimineață (astăzi - n.r.) atât pe doamna inspector general, cât și pe doamna director a Școlii 11, cu documentația necesară pentru a demara procedurile pe care le presupune lucrarea”, a declarat primarul Decebal Făgădău. Vom urmări în continuare situația de la Grădinița nr. 23.Nu putem încheia înainte de a întreba cine se simte cu musca pe căciulă pentru faptul că, în anul 2005, Banca Mondială a făcut la Școala nr. 11 o investiție masivă de reabilitare, care a pornit de la subsol și, cel mai probabil, până la acoperiș… s-a golit punga.