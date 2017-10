Performanţele olimpicilor de la Liceul "Călinescu"

Performanțele olimpicilor de la Liceul "Călinescu"

Într-un centralizator al rezultatelor obținute de elevii constănțeni la olimpiadele naționale, pus la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, am numărat nu mai puțin de 88 de elevi care au adus județului nostru premii, medalii și mențiuni speciale.Probabil că la Ministerul Educației există o statistică, la nivel național, cert este că în plan local, palmaresul la olimpiadele de limbi străine este impresionant: patru premii la limba neogreacă, trei premii la limba franceză, cinci la limba italiană, patru la limba spaniolă, șapte la limba turcă modernă, trei la limba engleză și un premiu la limba germană.Anul acesta, județul Constanța a fost reprezentat la Olimpiada Națională de Limbi Romanice de la Bacău prin 12 elevi de la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța.La limba spaniolă au participat șase elevi: Elena Tudose, Jessica Costea, Bianca Bucuroiu, Viorica Dumitru, Alexandra Cravanciu, Ana Maria Scarlat, dintre care Ana Maria Scarlat și Jessica Costea au obținut mențiuni speciale, sub îndrumarea prof. Laura Perșoiu.La limba italiană, s-au calificat șase elevi: Andrei Sandu, Giorgiana Panait, Andreea Miron, Cătălina Țifui, Claudia Stănescu. Andrei Sandu a obținut premiul II, iar Giorgiana Panait - premiul III, sub îndrumarea profesoarei Daniela Grigore. Tot premiul al treilea au obținut și Andreea Miron și Cătălina Țifui, cărora le este profesoară Elisabeta Bădoiu. O frumoasă tradiție, la a treia generație de olimpici naționali, Elisabeta Bădoiu fiind ea însăși fostă elevă a profesoarei Daniela Grigore la Liceul Teoretic „G. Călinescu” Constanța și premiantă la Olimpiadele Naționale de limba italiană.„Prin aceste performanțe, școala noastră demonstrează încă o dată că își îndeplinește misiunea de a promova studiul limbilor străine la cel mai înalt nivel. Suntem mândri de performanțele elevilor călinescieni la Olimpiada Națională”, a declarat profesor Cristina Zaharia, directorul Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța.