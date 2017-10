Pentru siguranţa copiilor pe internet

Pentru siguranța copiilor pe internet

Astăzi, între orele 14 - 15, voluntarii Sigur Info Constanța - elevi la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, vor sărbători Ziua Siguranței pe Internet, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. În acest context, se va derula o sesiune de informare a elevilor de liceu (din clasele a IX-a și a X-a), în legătură cu tematica și obiectivele proiectului Sigur.Info/ Siguranța pe internet și se va prezenta activitatea Centrului de Voluntariat Sigur.Info ConstanțaProiectul Sigur. Info este un proiect european dezvoltat de un consorțiu format din organizația Salvați Copiii România – Coordonator national, FOCUS – Centrul Roman pentru Copii Disparuti si Exploatati Sexual si Positive Media și face parte din programul comunitar multianual de promovare a utilizării, in conditii de mai mare siguranta, a Internet-ului si a noilor tehnologii on-line, Safer Internet plus. Printre partenerii programului Sigur.info se numără Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, Autoritatea Națională Împotriva Traficului de Persoane.Obiectivele proiectului sunt acelea de a promova siguranța copiilor pe internet, stabilind în România servicii de tip Awareness- acțiuni de conștientizare și educare privind avantajele utilizării noilor tehnologii și măsurile de prevenire a riscurilor existente pe internet, Hot Line- raportarea conținutului ilegal către autorități și Help Line- activități de informare permanentă pentru copii și adulți, precum și activități de conștientizare și informare a pericolelor ce se găsesc în mediul virtual. În anul școlar 2013-2014 voluntarii Sigur Info Constanța organizează și susțin campanii/sesiuni de informare a elevilor de gimnaziu, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și la Colegiul Național “ Mircea cel Bătrân” din Constanța.Site-ul oficial al proiectului este http://www.sigur.info, iar pagina „regională” de facebook este Sigur Info Constanta. Din aceste surse, copiii, adolescenții, profesorii și părinții, află informații utile despre modul de navigare pe internet și despre cum își pot rezolva problemele cu care se pot confrunta în lumea virtuală, dar și în cea reală. În același timp, se fac cunoscute activitățile de voluntariat derulate de profesori și elevi și se urmărește impactul lor asupra comunității în general și a celei locale, în special.