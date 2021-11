Pentru postarea de pe Facebook, un elev de clasa a VI-a riscă sancțiuni. Un strigăt de neputință, adresat premierului

Dincolo de faptul că este un elev conștiincios din clasa a VI-a a Școlii gimnaziale nr. 37 din Constanța, Raul studiază limba chineză la Clasa Confucius (Universitatea „Ovidius”) cu predare în limba engleză (anul 3). A promovat primele două examene finale de an - HSK1 și HSK2 la Universitatea din Beijing, China. Vorbește limba engleză fluent de la 8 ani, precum și alte câteva limbi - italiana, franceza, spaniola, germana, coreeana, etc. A primit deja o bursă și invitația de a-și continua studiile în Coreea de Nord. Are pe youtube un canal propriu, regizat în totalitate de el, în care predă lecții de limba spaniolă.



Din păcate, tânărul Raul avea să cuprindă în „epistola” sa către premier și situații prea bine cunoscute în sistem, dar care au adus un prejudiciu de imagine unității în care învață. Marți, în fața părinților și a directorului unității, a declarat că s-a referit la modul general.



„În școală, pe scări, se vând țigări”... „«bombardierii» clasei își permit să jignească uneori profesorii”



Consacrată deja drept o „agora” a mileniului III, platforma Facebook s-a metamorfozat, pentru o parte din miliardele sale de utilizatori, dintr-o rețea de socializare într-un periculos instrument de manipulare, de defulare, dar mai ales de împărtășire publică a unor trăiri ajunse la limita suportabilului.





„Numele meu este Babi Raul și am 12 ani. Sunt elev la Școala Gimnazială numărul 37, Constanța. Sunt un copil conștiincios, care nu a venit niciodată cu temele nefăcute la școală fiindcă mi-am dorit să-mi clădesc un viitor prin educație, însă, din fericire, mi-am dat seama de la o vârstă fragedă că nu depinde doar de mine să reușesc în viață, educația fiind doar unul dintre factori. Vreau din adâncul sufletului să pot rămâne în țară, să lucrez și să-mi întemeiez o familie aici, în România mea!



Suntem învățați la școală despre marii noștri eroi, despre patriotism și lupta pentru patrie, însă realitatea cu care ne izbim la ieșirea din școală este dureroasă. Nefericitul adevăr este că ignoranța autorităților duce la distrugerea inocenței copiilor! Știați că în școală, pe scări, se vând țigări, sau că elevii mai mari scuipă pe geam? Știați oare că unii elevi vin cu țigările electronice și fumează pe ascuns în toalete, sau că «bombardierii» clasei își permit să jignească uneori profesorii?”.





V-am prezentat doar un fragment ce cuprinde și paragraful care avea să atragă atenția conducerii școlii unde învață.







Raul riscă avertisment scris din partea comisiei de disciplină a școlii





Postarea elevului din clasa a VI-a datează de peste o lună (concret, la o zi de la tragicul incendiu de la Spitalul Județean de Boli Infecțioase), dar conducerea unității unde învață Raul Babi abia ieri a luat la cunoștință. „Am aflat întâmplător despre această petiție adresată domnului prim ministru, pentru că a început să se laude printre colegi că așteaptă să vadă ce se întâmplă și dacă primește vreun răspuns”, a declarat pentru „Cuget Liber”, prof. Iuliana Marcoșanu, directorul Școlii gimnaziale nr. 37, adăugând că Raul este într-adevăr un copil conștiincios.





„M-am impacientat, însă, în momentul în care am citit acele referiri legate de școală și am încercat să deslușim, împreună cu părinții lui, ce a vrut să spună referitor la instituția în care învață. Dar avea să afirme că au fost niște generalități și că nu are nicio dovadă în acest sens. L-am rugat să-mi aducă un argument credibil, pentru a putea demara o anchetă interioară și pentru a interveni. L-am atenționat că cea mai mare greșeală a fost aceea de a nominaliza școala unde învață într-un text care avea foarte multe înclinații politice. Nu putem fi de acord să amestece numele școlii. Din păcate, deoarece s-a dus prea departe cu acuzațiile referitoare la școala unde învață, se va discuta în comisia de disciplină și, ținând cont de faptul că este la prima abatere, o să primească, cel mai probabil, un avertisment scris, pentru a fi atent pe viitor ce mesaje transmite. Părinții au fost, de asemenea, foarte marcați și au zis că-i vor restricționa accesul în mediul virtual”, a mai declarat prof. Marcoșanu.



„A fost doar un strigăt de neputință la vârsta aceasta”





Într-unul dintre zecile de comentarii la postarea de pe contul său, Raul își justifică astfel gestul: „Nu aș fi fost atât de supărat și indignat dacă, după cum am și scris, la Congres PNL 2021 s-ar fi respectat regulile pe care, tocmai ei le-au impus! Nu știu cât te poate proteja o mască, mai ales când îți este îndesată pe gât, scuzați exprimația mai puțin Academică!”.(...) „A fost doar un strigăt de neputință la vârsta aceasta, în rest caut numai exemple demne de urmat în lume și în societate. Nu aș vrea să fiu cel care aduce probleme asupra școlii!”. (...) „Nu este vorba de școala noastră, ci de școala românească în general”, adăugând că profesorii din școala lui sunt exemple demne de urmat.





Evident că au existat și „voci” care au bănuit o imixtiune a părinților săi în compunerea discursului cu elemente de analiză politică, motiv pentru care Raul a oferit un răspuns: „Știu că într-o societate în care ne-am obișnuit ca elevii să nu aibă niciun cuvânt, în momentul când cineva compune ceva este incredibil. Vă pot garanta că l-am scris eu! Felicitări părinților că s-au implicat în educația mea, în rest, nu trebuie să dovedesc nimănui, nimic!”.





El și-a făcut publică indignarea în legătură cu situația în care a ajuns educația românească, introducând-o într-un profund context politic, analizat dintr-o surprinzătoare perspectivă, pentru un elev de clasa a VI-a.