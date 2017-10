Pentru copii ambiţioşi şi părinţi pretenţioşi, un alt fel de after-school

Pentru copii ambițioși și părinți pretențioși, un alt fel de after-school

Plecând de la acest „must” și beneficiind de un spațiu de joacă generos, JUMP Kids Playground, situat pe b-dul I.C. Brătianu nr. 5, a început înscrierile pentru programul AFTER SCHOOL dedicat copiilor de clasa I și a II-a.Preluarea copiilor în after-school se face în intervalul orar 11,30-12,30, pentru aceia care învață la Școala nr. 24 „Ion Jalea” oferindu-se transport fără costuri. De la ora 12,30 la ora 13, se servește masa de prânz în sistem catering, iar de la ora 13 la ora 16, se efectuează temele cu un cadru didactic specializat. Copiii vor fi ajutați și îndrumați individual, în grupe de maximum 12, fiecăruia acordându-i-se atenție în funcție de cunoștințele și capacitatea de asimilare a fiecăruia, în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune. Între orele 16 și 16,30, școlarii au parte de relaxare și joacă în excelentul spațiu de joacă alăturat, care constituie un atu în fața multor altor oferte de gen. Preluarea copiilor se face între orele 16,30-17.Programul de after school este prevăzut patru zile pe săptămână, de luni până joi. „La finalul celei de-a cincea zile de școală, ne-am gândit să le oferim școlarilor șansa la relaxare, în spațiul de joacă alăturat și care este dotat cu tot ceea ce și-ar dori un copil”, a declarat Denisa Ghiță, administrator.Am mai aflat că școlarii care se înscriu la acest after school beneficiază de discount la locul de joacă, în cazul în care părinții nu reușesc să-i preia până la ora 17, dar și cu prilejul petrecerilor aniversare.Prețul programului After School, fără mâncare, este 28 de lei/zi, iar pentru masa de prânz (catering) și gustarea de la ora 16 se mai adaugă 11 lei/zi. Pentru cei care își vor înscrie copiii în luna octombrie, o pot face la un preț promoțional de 649 de lei, inclusiv masa.Dacă vă doriți performanță și rezultate excelente la școală, într-un cadru deosebit față de cele clasice, unde copiii se vor simți nu numai în siguranță, dar vor avea parte și de clipe de destindere, vă puteți adresa pentru înscrieri la telefoanele 0731.854.230 sau 0772.050.301 ori intrați la adresa www.jumpkidsplay.ro.