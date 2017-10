Pentru 8.239 de elevi constănţeni clopoţelul sună azi în bănci, biblioteci şi cămine culturale

În așteptarea unor școli noi și moderne

Pentru 8.239 de elevi constănțeni clopoțelul sună azi în bănci, biblioteci și cămine culturale

În acest week-end, a fost aproape imposibil să te apropii de o librărie sau un magazin pentru copii. Febra cumpărăturilor pentru începutul anului școlar este cunoscută, în fiecare an. Și florăresele de la colț s-au pregătit cum se cuvine. Pe adresa redacției am primit în aceste zile numeroase invitații pentru deschiderea anului școlar. Deschideri oficiale la care se vorbește de bine, se laudă autoritățile pentru eforturile susținute și așa mai departe. Din județ însă am primit puține vești, pentru elevii din 20 de școli din mediul rural școala debutând în alt local. Aproape 8.200 de elevi din județ au aflat zilele acestea, de pe afișele lipite prin comune, că de azi vor învăța în alte locuri, deoarece clădirile școlilor au intrat în renovare. În unele cazuri, autoritățile comunei au primit târziu unda verde pentru reabilitarea completă a școlilor și au decis să-i mute pe copii în clase improvizate la grădinițe, cămine culturale, foste bănci, biblioteci, ba chiar și magazine. Băncile și tot materialul didactic au fost deja mutate în încăperile transformate în clase. Este cazul elevilor din comunele constănțene Bărăganu, Cuza Vodă, Istria, Băneasa, Ciocârlia de Jos ș.a. Deschiderea oficială, la „Regina Maria” Astăzi, deschiderea oficială a anului școlar se va desfășura la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, la ora 11. Potrivit unui comunicat al ISJ, deschiderea festivă va conține mesaje de început de an școlar transmise de către conducerea ISJ, prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, Arhiepiscopul Tomisului, Consiliul Județean al Elevilor Constanța, Asociația Județeană de Părinți Constanța. Programul se va încheia cu un scurt moment artistic susținut de elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța. La Castelu, spectacol dedicat în memoria elevei Mustafa Alev Școala cu clasele I-VIII Castelu organizează astăzi, de la ora 9, festivitatea pentru deschiderea noului an școlar 2007 - 2008. „Festivitatea va începe cu un moment de reculegere în memoria elevei școlii noastre, Mustafa Alev, decedată într-un tragic accident rutier. Era un copil cu multe calități artistice și, pentru a o păstra în memoria noastră și a marca totodată începerea noului an școlar, elevii școlii noastre vor susține, la Căminul Cultural Castelu, spectacolul cu piesa «O călătorie fantastică», care va avea loc la ora 11,30. Călătoria fantastică este de fapt drumul spre școală, piedicile pe care le întâmpină pe drum fiul unui împărat, frumusețea vieții de școlar“, arată conducerea școlii. Școală nouă la Valu lui Traian Elevii Școlii „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian vor începe anul școlar într-o clădire nouă și modernă, care va fi inaugurată astăzi, la ora 12,30. „Lucrările acestei construcții au demarat în luna ianuarie 2007 și s-au finalizat în mai puțin de un an, datorită unei colaborări strânse între partenerii investiției”, a menționat directorul școlii, prof. Elena Preda. Astfel, școala cea veche a fost înlocuită cu una nouă, formată din parter și etaj, dotată cu săli de clasă spațioase, laboratoare cu mobilier modern, bibliotecă și materiale didactice necesare procesului instructiv-educativ. La Școala Militară se dă onorul De la ora 10, la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se va deschide anul de învățământ 2007 - 2008. La această activitate au fost invitate să participe numeroase personalități militare și civile, reprezentanți ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, rude și prieteni. „Deschiderea anului de învățământ 2007-2008 înseamnă, pentru o nouă generație de elevi, startul unui început de drum în cariera militară, astfel încât, printr-o temeinică pregătire teoretică și practică, la finele celor doi ani de studii, «bobocii» de astăzi să se alăture cu mândrie corpului maiștrilor militari ai Forțelor Navale. 