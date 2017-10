"Pentru 5 milioane de euro, lupta se duce pe viaţă şi pe moarte". Cine râvneşte fabuloasa comoară din Topalu

"Pentru 5 milioane de euro, lupta se duce pe viață și pe moarte". Cine râvnește fabuloasa comoară din Topalu

Impresionantul patrimoniu al Muzeului „Dinu și Sevasta Vintilă” din comuna Topalu va fi mâine din nou în atenția judecătorilor Curții de Apel Constanța, unde se rejudecă un proces despre care dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă, ne-a vorbit cu patima omului care trăiește pentru artă și pentru conservarea patrimoniului.Din anul 2008, Muzeul de Artă, în administrarea căruia intră și muzeul din Topalu, unic în mediul rural din România, se află într-un adevărat „război” a cărui miză sunt cele 228 de lucrări donate în 1960 de dr. Gheorghe Vintilă și a căror valoare se ridică la 5 milioane de euro. Procesul intentat de un presupus urmaș al doctorului Vintilă, ce locuiește în străinătate, a parcurs traseul Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Curte Supremă, de unde s-a întors și se rejudecă.Din CAP a ajuns muzeuPresupusul moștenitor revendică fabuloasa colecție sub pretextul că lucrările nu sunt bine întreținute.După cum ne declara același director Doina Păuleanu, inițial, muzeul a fost în clădirea CAP-ului, fosta locuință a părinților dr. Vintilă, dar încet-încet muzeul s-a mărit cu două spații care depășesc de trei ori spațiul inițial. „De-a lungul anilor, noi am încercat să aducem clădirea la nivelul normelor contemporane. S-au investit foarte mulți bani în acest sens, fiind tratat ca muzeu de artă unic în mediul rural din țara noastră, care adăpostește lucrări aparținând lui Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Mircea Demetrescu, Octav Băncilă, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba”, a adăugat dr. Păuleanu.Se găsesc aici 18 lucrări dintre cele mai frumoase aparținând lui Nicolae Tonitza, 13 semnate Gheorghe Petrașcu și 12 semnate Emil Pallady.Povestea unui proces „cu cântec“La scurt timp după ce dr. Vintilă a donat Sfatului popular din Topalu, în semn de respect și iubire față de locurile în care s-a născut și față de părinții săi, foști învățători în comună, i-a fost intentat un proces de paternitate de către o tânără de 15 ani. „Dr. Vintilă a fost însurat de trei ori și nu a avut copii. Această tânără a făcut un copil - Mario Vintilă - pretinzând că dr. Vintilă este tatăl și a câștigat, la vremea respectivă, procesul. În numele fiului doctorului Vintilă care locuiește în străinătate și care n-a călcat măcar o dată în viața lui pe la Topalu, am fost dați în judecată de o mare casă de avocatură din București”, ne povestește dr. Păuleanu.„Acum am ajuns să ne judecăm pentru că expertul parte a spus că trebuie făcută și o expertiză pe conservare-restaurare, deși este aberant, întrucât muzeograful hotărăște într-un muzeu, și nu conser-vatorul sau restauratorul. Există niște norme europene de conservare care sunt făcute în mod egal pentru Luvru, dar și pentru Muzeul din Topalu ori Metropolitan. Noi nu putem să inventăm altele și să spunem că umiditatea nu trebuie să fie între 55 și 65 la sută. Am căutat să fie totul perfect, dar bineînțeles că este imposibil într-o clădire ca cea de la Topalu. Ceea ce s-a consemnat în actele respective mi se pare deja demență, dar când vorbim de vreo 5 milioane de euro, lupta se duce pe viață și pe moarte. Doamna avocat Zamfir, care ne apără în acest dosar, face totul din solidaritatea cu patrimoniul muzeului. Lumea se solidarizează cu noi pentru că mă știe de atâția ani, pentru că știe că toată viața mea am luptat pentru patrimoniu și nu pentru răspândirea lui în șapte zări”, afirmă pe același ton indignat directorul Muzeului de Artă.v v vSurse din mediul cultural afirmă că nu neapărat presupusul fiu al doctorului Vintilă ar fi cel care „râvnește” fabuloasa comoară de la Topalu și că pentru a se asigura de succesul procesului „doritorii” ar fi încercat chiar să cumpere… părțile aflate în proces. Așteptăm cu interes verdictul!