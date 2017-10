Pensii speciale pentru profesori! Respect sau vrăjeală electorală?

1

xxx

Pesiile speciale ale alesilor inseamna pensii in plus fata de pensiile pe care le iau alaturi de pensiile datorate cotizarii; la profesori nu sunt doua pensii, este o pensie calculata altfel, dar favorabila. Este promisiune electorala, daca se recunostea stresul samd, se marea salariul sa se poata reface cadrul didactic prin activitati in concediu, la sfarsit de saptamana sau zilnice care costa. Apoi cati se vor bucuaa de pensie daca este epuizanta munca...