Penitenciarul induce „nelinişti metafizice”

Penitenciarul induce „neliniști metafizice”

Sala „Ovidiu” a Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța a devenit neîncă-pătoare miercuri, 25 martie, pentru o veste bună culturală adresată de Buna Vestire iubitorilor tomitani de poezie. Valeriu D. G. Barbu (sau „valeriu dg barbu”, cum ne indică pe copertă autorul) și-a lansat cel de-al patrulea volum de poe-zie, intitulat „Tablele împărțirii” publicat în mai puțin de un an. Ceea ce îi oferă un loc aparte lui Barbu în rândul poeților îl constituie faptul că este „încă deținut la Penitenciarul de maximă siguranță din Galați”, cum ne informează afișul eveni-mentului. El se află acolo de la începutul anului 2007 pentru evaziune fiscală și în-șelăciune, dar speră să iasă cât de curând. Poezia a devenit, după gratii, un mijloc de introspecție și analiză, dar și de comunicare cu exteriorul. „Poate am făcut bine, pentru că am creat o legătură între mine și societate, cu cei din afară, pe care i-am lăsat intrând în penitenciar. Poate am făcut rău, pentru că în felul acesta frustrările, gândurile, neliniștile și chinurile le-am împărtășit în carte”, spune Barbu. „Pot să vă spun că astăzi, ieri de fapt, am împlinit un an. Nu mai spun că am patruzeci și unu de ani, ci am un an, pentru că la 24 martie 2008 m-am născut din nou, când am debutat cu primul volum: «Din cioburi». La un an am scris deja «Tablele împărțirii», deja vreau să împart ceva”. Toate cele patru volume de versuri de până acum au fost editate de către aceeași Editură „Neliniști metafizice”, ce îl are ca director pe sociologul Constantin Lămureanu. Primul s-a intitulat „Din cioburi”, pentru că experiența condamnării și a penitenciarului l-au lăsat cu viața în cioburi. Apoi au urmat „Arlechinul cu fesul pe dos”, numit astfel pentru că, încercând să își adune creația într-un volum coerent, a descoperit că a ajuns la altceva decât își imaginase. Acest volum a și fost lansat la Constanța. „Lipit pământului” a fost al treilea volum, lansat la Centrul Cultural al Ministerului de Interne din București, cu participarea lui Iurie Darie, a Ancăi Pandrea și a actorului Mircea Crețu, de la Teatrul „Odeon”. „Am scos carte după carte nu din prolificitate, ci din nevoia de a comunica”, mărturisește Valeriu D. G. Barbu. Cu ocazia lansării noului volum, Valeriu Barbu a primit din partea redacției revistei Neliniști Metafizice un cadou surpriză: „Asociația Culturală «Neliniști metafizice» are o revistă: Neliniști Metafizice. Din partea acestei reviste îi înmânăm lui Valeriu Barbu o legitimație de redactor valabilă pe o perioadă nelimitată” a spus Aiserin Nebi, directorul executiv al asociației. Într-adevăr, poetul s-a declarat a fi în formă creativă: „Deja pot anunța un al cincilea volum de versuri intitulat «A mic de mână» din seria aceasta. După care vreau să trec la muncă. Să învăț să scriu teatru și să îmi structurez bine proza care urmează să apară”.