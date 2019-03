Pelicula „Touch me NOT”, ultima proiecţie la Constanţa

Pelicula „Touch me NOT”, ultima proiecție la Constanța

Constănțenii care nu au văzut încă filmul „Touch me NOT”, câștigător al Ursului de Aur, mai au o șansă de a-l viziona în această seară de la ora 21, la Cityplex Constanța. Pelicula poate „atinge” în moduri în care cinema-ul rar o face, așa că Manekino Film ne invită să luăm parte la una dintre ultimele proiecții din Constanța.Câștigătorul Ursului de Aur și al Premiului GWIFF pentru Cel Mai Bun Lungmetraj de Debut la Berlinale 2018, „Touch me NOT”, de Adina Pintilie, o co-producție internațională România – Germania – Cehia – Bulgaria - Franța, este un film de văzut în cinematograf, ca într-un pântec, alături de alți spectatori, așa cum a fost gândit să fie experimentat.Corpul, intimitatea, sexualitatea sunt aspecte esențiale ale vieții și identității noastre, totuși ne este atât de greu să vorbim despre ele, fiind înconjurate de atâtea tabu-uri și blocaje. Pelicula este o invitație la dialog, care ne propune să punem sub semnul întrebării ideile noastre preconcepute despre intimitate.Prin controversa intensă pe care a stârnit-o, chiar de la premiera mondială de la Berlinală, „Touch me NOT” deschide un spațiu de auto-reflexivitate, trecând dincolo de cinema, în zona dezbaterii publice, și devenind mai mult decât un film: o experiență transformativă. Cu sprijinul ICR, Institutului Cultural Român și al UCIN Uniunea Cineaștilor din România - UCIN, seria de dezbateri „Touch me not – Politicile Corpului” a însoțit impresionanta călătorie internațională a filmului în cele mai importante festivaluri de film ale lumii, precum Karlovy Vary International Film Festival, Viennale, IDFA Amsterdam, BFI London Film Festival etc., precum și lansările în cinematografele din Franța, Germania, Austria, UK, Olanda, Statele Unite ale Americii etc., fiind găzduită de instituții prestigioase, precum MoMA The Museum of Modern Art New York, ICA Institutul de Artă Contemporană din Londra, Le Forum des images Paris etc. Acest film nu este recomandat minorilor.