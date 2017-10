Pedepse aspre pentru elevii care au fumat etnobotanice în Colegiul "Mircea"

În urma gravului incident petrecut săptămâna trecută la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, când doi elevi de clasa a XI-a de la profilul informatică au fost prinși fumând o țigară cu etnobotanice, conducerea a făcut cunoscute, ieri, deciziile consiliului profesoral.După ce au fost analizate faptele petrecute, atât în cadrul comisiei de disciplină a școlii, dar și cu familiile, conform Regulamentului școlar, consiliul profesoral a hotărât sancțiuni drastice pentru cei doi elevi care au consumat o țigară ale cărei substanțe au rămas necunoscute.Așadar, elevul care a adus țigara în unitatea de învățământ și l-a instigat și pe colegul său la fumat a fost mutat disciplinar la un colegiu tehnologic și penalizat la purtare, propunerea pentru semestrul II fiind nota 3. „Nota finală va fi cea pe care o hotărăște la data de 19 iunie liceul la care învață elevul acum”, a mai adăugat prof. dr. Vasile Nicoară.Cel de-al doilea elev a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de cinci zile, cu obligarea de a presta servicii în folosul comunității școlare și cu nota 4 propusă la purtare, asupra căreia se poate reveni la finalul anului școlar.„După o asemenea faptă nu poate fi vorba de o medie de 9 sau 10. Actul în sine pe care îl facem este unul de corijare, și nu punitiv. Pentru că la vârsta aceasta și cu tentațiile care abundă peste tot nu putem trage o definiție pentru toată viața. Mai ales că este o decizie de moment, conjuncturală, pe care ei au regretat-o imediat. De asemenea, ei au intrat într-un program de consiliere psihologică, cu sprijinul familiilor. Nu sunt, probabil, singurii copii care au încercat așa ceva și care vor mai încerca. Este o calamitate care, după părerea mea, este în explozie”, a mai adăugat directorul.„De când sunt director nu am avut asemenea cazuri!”Întrebat dacă este de acord cu afirmația inspectorului general prof. dr. Răducu Popescu, care spunea că situația putea fi evitată dacă directorii acceptă că există acest gen de situații, prof. Nicoară a răspuns: „Nu aveam ce să accept. Este primul caz de acest gen. Au fost voci printre colegi care au spus «Păi de ce trebuia să afle presa?» Nici nu m-a interesat acest lucru, ci sănătatea copiilor. Decizia doamnei doctor de a chema ambulanța a fost absolut normală și profesionistă. Nu ne ascundem că se întâmplă așa ceva. Efectiv, este prima dată în toți anii de când sunt director când se în-tâmplă un asemenea caz. Nici acum nu pot dovedi altfel decât că s-a consumat o țigară care a indus o stare de rău, pentru că analizele medicale nu ne-au relevat nimic. Noi avem informația și recunoașterea elevilor că au fumat într-adevăr țigara aceea care era diferită. Altminteri trăiesc în lumea aceasta și văd și aud atâtea. În general de la zvon la realitate este o distanță mare, dar poate fi ceva pe la mijloc. Nu exclud că or fi cazuri de elevi, pentru că acesta este segmentul cel mai ușor de atras, copii care nu au suficient discernământ și care în teribilismul vârstei vor să fie altfel, să se dea mari. Este posibil ca în societate, la chefuri, în conjuncturi favorizante or fi și alții care au încercat, dar în școală nu am avut niciun caz!”, a conchis directorul Vasile Nicoară.De asemenea, în săptămânile viitoare, la Colegiul „Mircea” vor avea loc activități cu Agenția Antidrog, cu Penitenciarul Poarta Albă, cu secția Poliției de care aparține unitatea de învățământ, cu Brigada mobilă de jandarmi, cu Direcția Generală Anticorupție și cu Centrul de Resurse în Educație și Asistență Psihopedagogică, pentru a evidenția nocivitatea unor asemenea substanțe și pericolul care poate să afecteze orice copil.