Pe „Drumul” lui Gelu Costea

Pictorul constănțean Gelu Costea a prezentat, vineri, 5 decembrie, în complexul de creație al Uniunii Artiștilor Plastici, concluziile privind proiectul „Drumul”, o experiență cel puțin importantă pe care artistul a parcurs-o alături de familia sa, dar și de criticul de artă Alice Dinculescu. „Drumul”, la nivel material, reprezintă aproximativ 100 de lucrări pe care pictorul le-a realizat special pentru expoziția itinerantă care a parcurs mai multe locații cu semnificații personale diferite. Spiritual, „Drumul” reprezintă călătoria interioară, o inițiere pe calea sinelui, o aprofundare a posibilităților artistice, dar și a celor personale: „Drumul nu este o simplă expoziție, el îți arată că ești viu. Dincolo de lucrările în sine, a fost nevoie și de partea spirituală a lucrurilor. Privesc drumul interior ca devenire, nu numai materială, ci și spirituală. Produsul nostru este fuziunea dintre spirit și materie”, a spus Gelu Costea. Itinerariul București. Prima oprire a „Drumului” a fost la Librăria Cărturești din capitală, la începutul lunii septembrie, într-un spațiu expozițional amenajat recent, la subsolul clădirii: „Spațiul de la Cărturești, fiind destul de amplu, are prin simpla sa prezență ceva special și o generozitate din punct de vedere al simezelor”, a apreciat Alice Dinculescu. Printre invitații la vernisaj s-au numărat colegi de breaslă ai pictorului, cum ar fi Teodor Moraru, Răzvan Neagoe, Alexandru Badea și Bogdan Breza, dar și actori și diferite personalități. Alba Iulia. Popasul următor al „Drumului” lui Gelu Costea a fost la Alba Iulia, între 18-30 septembrie, locul de proveniență al bunicilor și străbunicilor artistului. Vernisajul expoziției a avut loc la Galeriile Municipale de Artă. Expoziția de la Alba Iulia a fost o reîntoarcere la rădăcini, fiind un loc plin de însemnătate pentru artist: „Fiecare dintre locații a fost analizată cu un an înainte, luând în calcul ce reprezintă Gelu Costea în calitate de artist al Dobrogei”, a spus Alice Dinculescu. Mănăstirea „Sfântul Ioan Cassian”. A urmat, Mănăstirea, pe 12 octombrie, „Sfântul Ioan Cassian” ca spațiu expozițional locul unde s-a petrecut „povestea drumului interior”, așa cum o clasează Gelu Costea. Aici au fost expuse mai puține lucrări, special realizate pentru acel spațiu încărcat de sacralitate și pentru o categorie diferită de public. Vernisajul a fost urmat de discuții despre artă, cu participarea stareților, a artiștilor și a oamenilor de specialitate. Mihail Kogălniceanu. Ultimul popas al „Drumului” a fost făcut pe 8 noiembrie, la Mihail Kogălniceanu, unde are domiciliul Gelu Costea. Vernisajul a coincis (coincidență dinainte stabilită) cu zilele localității, mai exact sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril. Vernisajul a avut loc la casa de cultură, fiind ultima manifestare expozițională a proiectului „Drumul”. „Drumul continuă întotdeauna”, spune Gelu Costea Deși expoziția „Drumul” întrunește condițiile unei expoziții itinerante, ea depășește barierele celor doi termeni prin valoarea personală pe care artistul i-a dat-o: „Acest proiect cultural devenit program a avut în vedere un alt sistem de manifestare expozițională, un alt tip de ofertă vizuală în domeniul picturii contemporane românești. Având un volum foarte mare de lucrări realizate în ultimul an, special pentru acest proiect, s-a ținut cont de locul unde avea să se instaleze următoarea expoziție. Lucrările se mulau în funcție de spațiu astfel încât să-i păstrezi integritatea gândului de creație al artistului “, a precizat Alice Dinculescu. La finalul unui lung drum care a costat 40.000 lei și multă dedicație, proiectul lui Gelu Costea se dorește a lua amploare internațională: „După un itinerariu național nu poate urma decât unul internațional”, a spus Alice Dinculescu.