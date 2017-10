Pe cine mai interesează monumentele istorice? Milioane de euro ar putea fi pierdute!

3

ACTA,NON VERBA

Ne surprinde faptul ca se intentioneaza un asemnea proiect (sau proiecte ) fara stirea si contributia celui mai mare istoric al Romaniei , mai mare ca Iorga si membru al Marelui PNL , e vorba de dl Hasotti care , de cand se stie , s-a luptat pentru obiectivele arheologice dobrogene . Ne amintim ca in sept .2002 dl Hasotti declara in Parlament ca PSD distruge patrimonial national , intentionand sa permita societatii Duty Free sa distruga cetatea Histria . Mai semnala si distrugerea cetatii Troesmis de la Mangalia . In mai 2003 neastamparatul istoric sesiza natiunea ca IPS Teodosie ( Rasputin ) omul PSD distruge situl arheologic de langa gara CFR unde vrea sa construiasca o biserica . In decembrie 2003 tragea sirena de alarma ca Vasile Roaita ca la Constanta , tot arhipiscopul pesedist Teodosie (Rasputin ) vrea sa construiasca un garaj situat in zona de rezervatier arheologica (anticul Tomis ). Si de atunci , tacere , fara sa fie deranjat ca pe langa cele semnalate , Cazinoul se distruge vazand cu ochii . Incercam sa ne amintim daca pe vremea guvernarilor penelisto - useliste , aceste problerme au fost rezolvare , dar citind articolul de mai sus , deduce ca nu .Sa speram ca intentiile comisiei conduse de dl Ionut , si primarul nostru pesedist , ajutat de bravul consilier recent achizitionat , Mihai Petre care ne vrea binele cu orice pret sa realizeze barem jumatate din ce si-au propus .