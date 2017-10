Pe cine mai interesează alegerea noului rector al Universităţii „Ovidius“

5

Mirage Club Mamaia

Cu dansatoare exotice minunate, evenimente speciale si un bar full-service, Mirage este cel mai bun club destinat domnilor, din Mamaia, si nu numai! Cand e timpul pentru o noapte de distractie, suntem de parere ca meriti tot ce e mai bun! De aceea Mirage Club are cele mai frumoase dansatoare intr-un decor intim si confortabil. Puteti savura de la barul nostru cocktailuri premium, sau puteti alege din variata gama de bere sau vin in timp ce hostessele si dansatorii nostri va rasfata si va ofera servicii personale pe care le astepti de la un club world-class. Fie ca doriti sa rezervati o petrecere privata, sau sa va bucurati doar o noapte plina de distractie in statiunea Mamaia, Mirage este ceea ce cautati! Vizitati site-ul nostru pentru a admira dansatoarele noastre minunate, pentru afla despre evenimentele viitoare, pentru a rezerva o masa privata sau pentru a obtine mai multe informatii, apoi te asteptam sa te convingi de ce suntem “number one gentlemans club destination in Mamaia”. Deschis 24/24 Rezervari: 0731 502 247