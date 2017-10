Pe când şi la Constanţa o clasă digitalizată

Pe când și la Constanța o clasă digitalizată

Ştire online publicată Joi, 19 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prima clasă Smart Classroom a fost inaugurată în București, la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzu-lescu”, de către ministrul Educației Remus Pricopie împreună cu președintele Samsung Electronics România, Young Lak Jung.Aceasta este prima, dintr-o serie de trei, care beneficiază de dotările specifice Smart Classroom, care au fost posibile în baza parteneriatului încheiat între Ministerul Educației Naționale și compania Samsung Electronics România, în vara acestui an. Acest Parteneriat are ca obiectiv amenajarea unor săli de clasă de tip Smart în liceele din București, Timișoara și Iași, cu echipamente IT de ultimă generație, în vederea ușurării procesului de predare-învățare.În cadrul liceului „Nicolae Kretzulescu”, unul dintre laboratoarele de informatică a fost recondiționat complet și dotat cu mobilier și echipamente performante: 31 de tablete Galaxy Note 10.1, 31 de tastaturi, 21 de laptopuri, un Smart TV și un Ebord 65. Elevii vor avea oportunitatea de a testa echipamentele pentru cursul opțional „Junior Achievement”.