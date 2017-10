Păzea, constănţencelor… vin "Amanţii" la mare!

Păzea, constănțencelor… vin "Amanții" la mare!

Corina Ozon se numără printre autorii de best-selleruri cei mai adulați în anul 2015, mii de exemplare din volumul „Zilele amanților” epuizându-se rapid, motiv pentru care a fost tipărit în trei tiraje în doar șase luni.După 13 ani de carieră în jurnalism de presă scrisă și televiziune - doi ani reporter de investigații la ziarul „Ora” și un deceniu reporter special și editor coordonator la televiziunea Antena 1 -, Corina Ozon, de loc din Timișoara, s-a apucat de scris.„Am luat greu decizia de a renunța la presă. Și acum sunt foarte legată de meseria asta, deoarece am simțit că atinsesem apogeul și trebuia să fac altceva. Gazetăria, se știe, te arde intens, simțeam nevoia să schimb ceva. Am ales cariera de PR&Comunicare, m-am specializat, am făcut și un MBA româno-francez, mi-a oferit alte oportunități”, declara Corina, într-un interviu ocazionat de lansarea de la Buzău.Ultimul volum din trilogia „Amanții” vine la Constanța, sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 14, în Barissimo, prilej cu care cititorii vor putea achiziționa toate cele trei volume cu autograf - „Zilele amanților”, „Nopțile amanților” și „Amanții 3.0”, precum și parfumurile Cati și Mircea, produse de Marcman.