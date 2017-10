Paza bună goleşte buzunarul părinţilor. Cine şi pentru câţi bani ne mai apără copiii la şcoală

Paza bună golește buzunarul părinților. Cine și pentru câți bani ne mai apără copiii la școală

Începutul de an școlar a adus și primele ședințe cu părinții, de la care mulți absentează din cauza ororii pe care le-o provoacă sumele de bani pe care trebuie să le plătească pentru finanțarea învățământului gratuit. Dar de care nu scapă!Trecând peste acest „amănunt”, care an de an suscită aprige discuții, dar peste care se trece din dorința de a le fi bine copiilor, paza școlilor se alătură celorlalte sponsorizări… obligatorii.În absența pazei asigurate de organele statului, care s-au metamorfozat în „dascăli” pentru siguranța elevilor, părinții cotizează societăților private de pază.„Plătim impozite și taxe ca proștii!“Conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean, din totalul celor 496 de unități constănțene de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, 114 au asigurată securitate cu paznici, 281 cu camere video și sisteme de alarmă, 102 cu agenții de pază și 105 securitate cu sprijinul Poliției sau Jandarmeriei. Bineînțeles că unitățile din mediul rural nu își permit marea majoritate pază plătită.„Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a desemnat pentru fiecare unitate de învățământ polițiști care să realizeze o comunicare permanentă cu reprezentanții unităților de învățământ și să desfășoare activități independente sau cu sprijinul celorlalte forțe pentru prevenirea și combaterea fenomenului antisocial în mediul școlar. Împreună cu conducerea unităților de învățământ a fost stabilită agenda activităților instructiv-educative, asigurându-se participarea polițiștilor la ședințele comitetului de părinți, la consiliile profesorale și la orele de dirigenție, în vederea prevenirii violenței în școli și în zona adiacentă acestora. Zilnic, acționează efective de ordine publică și poliție rutieră pe traseele de afluire/defluire în zona unităților de învățământ situate pe drumuri intens circulate. Pe parcursul anului școlar 2015-2016 vor fi elaborate programe și proiecte de campanii și planuri de măsuri de pre-venire a violenței în mediul școlar”, a declarat pentru „Cuget Liber” scms. Marius Ghiță, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Aproape 1.500 lei pe lună costă paza privatăPe fondul acestei „teoretizări” a pazei, părinții se consideră prostiți pe față. „După ce că plătim taxe și impozite, iar la școală de la manuale până la detergentul femeilor de serviciu, statul român nu e în stare să asigure paza copiilor noștri!”, bodogănea o mămică pe bună dreptate în curtea Școlii Gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea”. Aici, paza este asigurată de o agenție privată, iar paznicul veghează de dimineață până seara.Nu la fel se întâmplă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde securitatea este asigurată de o firmă privată până la ora 15, după care intră în funcțiune cei doi paznici ai școlii, cuprinși în ștatul colegiului. Nu întâmplător am ales aceste două unități de învățământ, pentru că la ambele președinte al asociației de părinți a fost Constantin Vasilescu. „Atât la Școala nr. 24, cât și la colegiu, când am devenit eu președinte, contractele cu respectivele agenții de pază erau în derulare. Eu nu făceam decât să le supun atenției, la fiecare început de an școlar, pre-ședinților asociaților de părinți pe clase”, afirma Vasilescu, adăugând că suma plătită se ridică undeva la suma de 1.500 lei pe lună. Întrebat dacă Jandarmeria nu mai asigură pază, același președinte de asociație ne-a declarat că „are tarife mai mari decât agențiile private de pa-ză”.v v vAm încercat, fără succes, să luăm legătura și cu doi reprezentați a două agenții de pază, pentru a afla cum se stabilesc aceste contracte și dacă e adevărată varianta că s-ar vehicula și mici „impulsuri” la adresa președinților asociațiilor de părinți pentru a pune… mâna pe paza școlilor. Cum nu ne va confirma cineva vreodată, rămâne varianta… seriozitate și tarife mici.