Patru echipaje multinaţionale s-au „bătut“ pentru „Cea mai bună echipă de cart“

La Universitatea Maritimă Constanța

Patru echipaje multinaționale s-au „bătut“ pentru „Cea mai bună echipă de cart“

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Maritimă din Constanța a provocat la competiție cei mai buni studenți la navigație într-un concurs de simulare a unui voiaj pe un traseu indicat. „The Best Bridge Team” - Cea mai bună echipă de cart“ se află la cea de-a doua ediție și reunește echipe de studenți de la Universitatea Tehnică din Satakunta - Finlanda, Academia Navală din Varna – Bulgaria, Universitatea de Marină din Istanbul, Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ Constanța și Universitatea Maritimă Constanța. Universitățile fac parte din International Association of Maritime Universities, organizație consultativă a IMO (International Maritime Organization) și care cuprinde cele mai importante universități de marină din lume. „Modul în care se derulează acest eveniment reprezintă o premieră la nivel mondial, studenții formând echipaje mixte, multinaționale, așa cum există și în realitate la bordul navelor maritime. Participanții la această competiție trebuie să-și demonstreze abilitățile lor profesionale pe parcursul unui cart de navigație, derulat în condiții de simulare pe durata a aproximativ trei ore”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul concursului, conf. dr. ing. Eugen Bârsan, prodecanul Facultății de Navigație și Transport Naval. Pentru acest an, scenariul, rulat pe Simulatorul Complex de Navigație al UMC, a impus concurenților să tranziteze de la sud către nord o porțiune a arhipelagului danez, cunoscută sub denumirea de Storebelt. „Traseul este destul de dificil pentru navigație și, în condiții reale, necesită prezența comandantului pe puntea de comandă. Ruta de navigație trece și pe sub podul rutier care leagă Danemarca de Suedia în zona Osterrenden. Studenții participanți la concurs sunt în anii trei, patru sau cinci și, pe lângă faptul că au suficiente cunoștințe teoretice, au și efectuat unul sau două voiaje pe mare”, a mai precizat conf. dr. ing. Eugen Bârsan. Nava pe care au avut-o de condus acești tineri, viitori ofițeri de punte, este o navă e dimensiuni mari, specializată în transportul autovehiculelor (Car Carrier). În plus, competiția este o ocazie pentru studenți de a-și perfecționa cunoștințele de limba engleză maritimă, mai ales că numeroase accidente de navigație se produc din cauza înțelegerii greșite sau neînțelegerii comenzilor. Premii în bani pentru câștigători „La simularea de antrenament desfășurată joi, 19 iulie, cele patru echipaje s-au descurcat bine, unul chiar foarte bine, acest lucru dovedind faptul că toate universitățile și-au trimis aici cei mai buni studenți. Sistemul de clasificare are la bază o serie de criterii privind acuratețea menținerii drumului navei, determinarea precisă a punctului, folosirea cât mai puțin a GPS-ului și utilizarea procedurilor costiere, în ideea de a nu deveni dependenți de mijloacele eletronice de conducere a navei“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, dr. Florin Iordănoaia, membru al juriului concursului. Pe lângă programul special pregătit pentru oaspeții din străinătate, Universitatea Maritimă oferă câștigătorilor diplome și premii substanțiale în bani. „Indiferent de rezultatul final al concursului, trebuie evidențiat curajul și determinarea studenților de a se angaja la o astfel de încercare, care datorită utilizării și tehnologiilor de ultimă generație în materie de simulare maritimă, transpune activitatea lor într-un cart de navigație foarte asemănător cu realitatea“, a mai precizat conf. univ dr. 