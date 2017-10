Patru actori şi 15 păpuşi în musicalul pentru copii "Spărgătorul de nuci"

Pe scena Teatrului pentru Copii

Patru actori și 15 păpuși în musicalul pentru copii "Spărgătorul de nuci"

Pentru duminică, 24 februarie, Teatrul pentru copii și tineret a pregătit o premieră după un basm clasic despre lupta dintre bine și rău.„Spărgătorul de nuci”, scris în 1861 de E.T.A Hoffman, este pus în scenă la Constanța de tânărul regizor Cristian Mitescu, alături de care am stat ieri la cea de-a 12-a repetiție.„Am venit cu acest spectacol la Constanța, după ce directorul Lică Gherghilescu l-a vizionat la noi, la Compania «Mușchetarii» din București, companie de teatru care îmi aparține. Și pentru că i-a plăcut foarte mult montarea și-a dorit să o aducă și pentru copiii de aici. Am început repetițiile în luna ianuarie și, pentru că domnul director a știut să țină lucrurile în frâu, a funcționat totul foarte bine. Am repetat trei-patru zile pe săptămână.Scenariul este același cu cel de la București, am păstrat și vocea personajului principal, Spărgătorul, și care îi aparține lui Victor Bucur, prim solist la Teatrul Național de Operetă «Ion Dacian». Spre deosebire de spectacolul de la București, montarea de aici este mult mai mare, pentru că bugetul teatrului dvs. ne-a permis, față de o companie particulară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, regizorul Cristian Mitescu, cel care a mai montat la Constanța și spectacolul „Povestea Porcului”.Vocea Regelui Șoarecilor va aparține regizorului, iar păpușa va fi mânuită de Rovena Paraschivoi. Dan Minciună îl va întruchipa pe Naș Drosselmayer, adică povestitorul, el introducând în scenă toate întâmplările piesei. Rovena va mai mânui și păpușa Spărgătorul, Daniela Manolache va fi fetița - păpușa Maria, păpușa Fritz va fi tot Rovena, ajutate fiind de Tiberiu Roșu.Patru actori și vreo 15 păpuși vor da viață unei povești care a cunoscut cele mai diverse montări și ecranizări, inclusiv varianta 3D din cinematografele constănțene.Povestea spectacolului „Spărgătorul de nuci” care se joacă la Compania „Mușche-tarii” și se va juca începând de duminică, 24 februarie și la Constanța, este un puzzle alcătuit din poveștile clasice ale lui P.I. Ceaikovski și E.T.A. Hoffman. Spectacolul vorbește despre bucuria cadourilor oferite în Ajunul Crăciunului, despre însemnătatea acestora și despre modul în care fiecare cadou poate stimula imaginația celui care îl primește prin povestea creată în jurul său.Nu uitați, premiera de duminică va avea două reprezentații: de la ora 11 și de la ora 12,30.