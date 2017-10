Patrimoniul liceelor agricole - motiv de dispută interministerială

În timp ce tot personalul din sistemul de învățământ e preocupat de mult discutatul proiect de lege și tot mai multe voci se ridică împotriva lui, o altă găselniță vine să dea bătăi de cap. Un așa-zis proiect de act normativ, vehiculat recent de mai multe agenții de presă, are în vizor școlile agricole și silvice care ar urma să treacă de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. O decizie destul de radicală ce nu putea rămâne necomentată și, de aceea, am încercat să aflăm părerea câtorva directori de instituții cu acest profil din Constanța. Una caldă, una rece Totul a plecat de la declarația directorului de comunicare al ministrului Agriculturii, Adrian Rădulescu, care afirma: „Noi vrem să-i ajutăm pe partea de dotare, partea practică, pentru că sunt în urmă foarte rău față de standardele europene și, astfel, am propus ori să treacă la Ministerul Agriculturii, ori să-i ajutăm pe partea de dotare. În țări europene, de exemplu Franța, aceste unități aparțin Ministerului Agriculturii și cred că și la noi ar trebui să fie la fel. Când au trecut de la ministerul nostru la cel al Educației erau 140 de astfel de unități, iar acum sunt numai 40". Foarte optimistă din fire, după propria-i afirmație, directoarea Colegiului Agricol Poarta Albă, Alexandra Gherghina, ne-a declarat că din discuțiile purtate cu colegii care au activat până în anul 1993, dată până la care această instituție a purtat titulatura de Grup Școlar Agricol și aparținea și de Ministerul Agriculturii, era foarte bine în ceea ce privește fondurile și, implicit, dotarea. „Presupunând că în anii următori agricultura va redeveni ceea ce a fost odată, și anume un puternic sector al economiei românești, probabil că vom fi ajutați mai mult și în ceea ce privește curricula”. La Grup Școlar Agricol Palas Constanța, noua directoare prof. Murat Lemon ne-a declarat că nu are cunoștință ca acest proiect de act normativ să aibă sorți de izbândă. „Au auzit și colegii mei de această intenție, dar până nu vom fi puși în fața faptului împlinit nu ne putem exprima vreo opinie sau vreun comentariu”. În țară, presupusa trecere constituie motiv de grevă Aproximativ 40 de profesori de la Grupul Școlar Silvic din Timișoara au refuzat să intre la clasă, săptămâna trecută, în semn de protest față de posibila trecere a liceului de la Ministerul Educației și Cercetării la cel al Agriculturii și Dezvoltării. Acestora li s-au alăturat și cadrele didactice de la Grupul Școlar Agricol „Iulian Dracea” din Timișoara. Nemulțumirile sunt legate de faptul că profesorii nu vor mai fi titulari de catedre, nu li se vor mai recunoaște gradele didactice, iar, patrimonial, ar urma să treacă de la consiliile locale la minister. În opinia greviștilor, Ministerul Agriculturii e cel mai prost finanțat minister, în condițiile în care Ministerul Educației a primit alocații bugetare foarte bune. Cea mai mare nemulțumire este legată de patrimoniu. Cadrele didactice sunt de părere că Ministerul Agriculturii nu dorește decât să pună mâna pe patrimoniu, pe fondul de vânătoare. Grupul Școlar Agricol din Timișoara deține un teren agricol de 60 de hec-tare, în timp ce Silvicul are în întreținere 11.000 de hectare de pădure. Adomniței, nu și nu! Referindu-se la posibilitatea ca Ministerul Agriculturii să preia liceele cu profil agricol, ministrul Educației, Cristian Adomniței, a precizat că nu va accepta trecerea unităților de învățământ la alte ministere. „Niciodată nu voi accepta acest lucru și mă voi opune cât voi putea pentru a respinge această intenție. Nu știu cum ar arăta o diplomă de Bacalaureat cu antetul Ministerului Agriculturii”, a mai spus Adomniței. Cum în România nimic nu se iscă de senin, ne întrebăm ce se va întâmpla cu celelalte instituții cu profiluri tehnice? Oare vom asista, spre exemplu, la trecerea școlilor CFR și Auto la Ministerul Transporturilor?