Patriarhul Daniel: „Fără perspectivă spirituală, viaţa umană se reduce la matematică“

Patriarhul Daniel: „Fără perspectivă spirituală, viața umană se reduce la matematică“

Prea Fericitul Daniel a fost întronizat al șaselea Partriarh al Bisericii Ortodoxe Române, printr-o ceremonie care a avut loc ieri la Catedrala Patriarhală. Daniel Ciobotea a devenit astfel Arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La ceremonie au asistat înalți ierarhi ai bisericilor ortodoxe, romano-catolice și protestante, reprezentați ai cultelor din România și ai comunităților românești din afara granițelor țării, dar și președintele Traian Băsescu, președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, premierul Călin Popescu Tăriceanu și Regele Mihai și familia regală și câteva mii de credincioși. Întronizarea a început cu un Te Deum, urmat de citirea Gramatei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) de întronizare de către ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, de înmânarea însemnelor patriarhale și de așezarea pe tronul patriarhal. Mantia, pelerina lungă și largă, fără mâneci, ce-și are originea în mantaua monahală, a fost oferită patriarhului de mitropoliții Iosif (al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale) și Serafim (al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania și Europa Centrală). Apoi, patriarhul a primit crucea, ce este purtată la piept de arhierei și simbolizează Crucea lui Hristos, din partea Arhiepiscopului și Mitropolitului Basarabiei Petru. Engolpionul cu Maica Domnului, o insignă arhierească de forma unei iconițe-medalion, confecționată din email, aur sau argint, ce se poartă la gât, i-a fost înmânată de Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului Nicolae, iar engolpionul cu Mântuitorul, de Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei Teofan. Camifalca albă, un potcap acoperit cu văl care atârnă pe spate, a fost oferită de Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului Bartolomeu. Cârja patriarhală, un baston din lemn sau metal, care simbolizează puterea de a păstori biserica și este împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint și cu doi șerpi, la capătul de sus, ca simbol al înțelepciunii, a fost oferită de Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului Laurențiu. Apoi, mitropoliții Laurențiu și Bartolomeu l-au condus pe noul patriarh la tronul patriarhal. La finalul ceremoniei, mitropolitul Laurențiu a ținut un discurs în numele Sfântului Sinod, urmat de cuvântul patriarhului ales. Acesta a vorbit despre comuniunea frățească în biserică și despre misiune spirituală în societate a acesteia. A urmat polihroniul, în care mitropoliții Laurențiu și Iosif, dar și noul patriarh, au cântat, de mai multe ori, „Mulți ani trăiască”. La final, patriarhul a plecat spre Palatul Patriarhal, unde a semnat Actul din Condica de Aur a Patriarhiei. Câteva mii de persoane s-au adunat la Palatul Patriarhiei și au urmărit ceremonia de întronizare pe ecranele cu plasmă montate în curtea Patriarhiei. După întronizare, a fost programată o ceremonie în care președintele i-a conferit noului patriarh Ordinul Național Steaua României în Grad de Mare Cruce, la Palatul Cotroceni. „Societatea contemporană, din ce în ce mai secularizată, adesea mai mult indiferentă decât necredincioasă, are nevoie de biserică, vindecare și comuniune spirituală, pentru că identifică libertatea persoanei cu individualismul egoist și cu posesia lucrurilor limitate și trecătoare. Deficitul de credință produce un deficit de omenie, iar fără perspectivă spirituală sau metafizică, viața umană se reduce repede la matematică: număr de indivizi robotizați și cantități de produse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume închisă în sine, autosuficientă“. - Prea Fericitul DanielPrea Fericitul Daniel a fost întronizat al șaselea Partriarh al Bisericii Ortodoxe Române, printr-o ceremonie care a avut loc ieri la Catedrala Patriarhală. Daniel Ciobotea a devenit astfel Arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La ceremonie au asistat înalți ierarhi ai bisericilor ortodoxe, romano-catolice și protestante, reprezentați ai cultelor din România și ai comunităților românești din afara granițelor țării, dar și președintele Traian Băsescu, președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, premierul Călin Popescu Tăriceanu și Regele Mihai și familia regală și câteva mii de credincioși. Întronizarea a început cu un Te Deum, urmat de citirea Gramatei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) de întronizare de către ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, de înmânarea însemnelor patriarhale și de așezarea pe tronul patriarhal. Mantia, pelerina lungă și largă, fără mâneci, ce-și are originea în mantaua monahală, a fost oferită patriarhului de mitropoliții Iosif (al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale) și Serafim (al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania și Europa Centrală). Apoi, patriarhul a primit crucea, ce este purtată la piept de arhierei și simbolizează Crucea lui Hristos, din partea Arhiepiscopului și Mitropolitului Basarabiei Petru. Engolpionul cu Maica Domnului, o insignă arhierească de forma unei iconițe-medalion, confecționată din email, aur sau argint, ce se poartă la gât, i-a fost înmânată de Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului Nicolae, iar engolpionul cu Mântuitorul, de Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei Teofan. Camifalca albă, un potcap acoperit cu văl care atârnă pe spate, a fost oferită de Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului Bartolomeu. Cârja patriarhală, un baston din lemn sau metal, care simbolizează puterea de a păstori biserica și este împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint și cu doi șerpi, la capătul de sus, ca simbol al înțelepciunii, a fost oferită de Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului Laurențiu. Apoi, mitropoliții Laurențiu și Bartolomeu l-au condus pe noul patriarh la tronul patriarhal. La finalul ceremoniei, mitropolitul Laurențiu a ținut un discurs în numele Sfântului Sinod, urmat de cuvântul patriarhului ales. Acesta a vorbit despre comuniunea frățească în biserică și despre misiune spirituală în societate a acesteia. A urmat polihroniul, în care mitropoliții Laurențiu și Iosif, dar și noul patriarh, au cântat, de mai multe ori, „Mulți ani trăiască”. La final, patriarhul a plecat spre Palatul Patriarhal, unde a semnat Actul din Condica de Aur a Patriarhiei. Câteva mii de persoane s-au adunat la Palatul Patriarhiei și au urmărit ceremonia de întronizare pe ecranele cu plasmă montate în curtea Patriarhiei. După întronizare, a fost programată o ceremonie în care președintele i-a conferit noului patriarh Ordinul Național Steaua României în Grad de Mare Cruce, la Palatul Cotroceni. „Societatea contemporană, din ce în ce mai secularizată, adesea mai mult indiferentă decât necredincioasă, are nevoie de biserică, vindecare și comuniune spirituală, pentru că identifică libertatea persoanei cu individualismul egoist și cu posesia lucrurilor limitate și trecătoare. Deficitul de credință produce un deficit de omenie, iar fără perspectivă spirituală sau metafizică, viața umană se reduce repede la matematică: număr de indivizi robotizați și cantități de produse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume închisă în sine, autosuficientă“. - Prea Fericitul Daniel