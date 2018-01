Patriarhul Daniel: Catedrala Neamului, gata pe 30 noiembrie

Ştire online publicată Miercuri, 03 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită pe 30 noiembrie, chiar de ziua ocrotitorului ei, Sfântul Apostol Andrei. Anunțul a fost făcut chiar de către Patriarhul Daniel, în prima zi a acestui an. În prezent, ea este construită în proporție de 85% și au fost cheltuiți 80 de milioane de euro.Ziua sfințirii a fost stabilită la începutul anului trecut, în urma unei întâlniri care a avut loc la reședința Patriarhală între Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și președintele Klaus Johannis. S-au discutat atunci și detalii despre programul anului centenar 2018.La sfințirea Catedralei Naționale de pe 30 noiembrie este așteptat să participe și Sanctitatea Sa Bartolomeu, conducătorul ortodocșilor din lumea întreagă. Acesta a fost invitat verbal de către Prea Fericitul Daniel, în timpul Sinodului care a avut loc în Creta, în anul 2016.Noua Catedrală din București va fi a treia ca mărime din Europa după Sagrada Familia din Spania și San Pietro din Vatican, potrivit stiri.tvr.ro.Are o lungime de 126 metri, lățime de 68 și va ajunge la 120 de metri înălțime. Amprenta la sol este de aproape 13.700 mp.În prezent, Catedrala Mânturii Neamului este realizată în proporție de 85%. Lucrările au ajuns la cota 62 de metri și urmează ridicarea turlelor. Costurile finale pentru construcția la roșu plus acoperișul sunt estimate la 90 de milioane de euro. Până acum au fost cheltuite 80 de milioane. Se lucrează în trei schimburi cu 600 de muncitori.2018 a fost declarat de biserică an omagial al unității de credință și de neam și an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri. Pe 15 ianuarie Patriarhia organizează și o primă licitație pentru pictura catedralei. Se caută meșteri pentru realizarea iconostasului de peste 400 de metri pătrați în tehnică mozaic.