Pastorala de Crăciun

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Iubiții mei fii duhovnicești, Trăim astăzi o sărbătoare a sufletelor noastre, o sărbătoare a neamului omenesc și a tuturor făpturilor deopotrivă, a creației întregi, dăruită nouă spre stăpânire și chivernisire. Astăzi, vedem cum grija Celui ce ne-a dat spre stăpânire lumea este o grijă plină de dragoste dumnezeiască, și dumnezeiască fiind, este deplină. Nimeni nu putea aduce atâta bucurie ca Dumnezeu Însuși, făcut Om, drept pentru care se cuvine să ne bucurăm. Prin Hristos a răsărit lumii lumina cunoștinței, prin El se arată iubirea nemăsurată a Părintelui Ceresc pentru noi, oamenii. Dumnezeu nu S-a făcut înger pentru îngeri, ci S-a făcut om pentru oameni și, prin aceasta, ne-a ridicat la demnitatea cea dintâi, deasupra îngerilor, iar îngerii devin slujitori ai noștri. Este o taină pe care mintea nu poate să o cuprindă, doar inima copleșită de fiorii harului dumnezeiesc poate să priceapă Taina Mântuirii. Dreptmăritori creștini, Doar Cel ce l-a adus pe om de la neființă, la ființă, putea să îi refacă legătura frântă din pricina păcatului. Dumnezeu, știind slăbiciunea oamenilor, nepăsarea lor, le-a trimis mai întâi Legea și Proorocii, ca școală sfântă a cunoștinței, dar oamenii s-au lăsat biruiți de plăcerile trecătoare, de nălucirile și amăgirile pricinuite de cel viclean. Iudeii gemeau sub jugul legii, căci își simțeau neputința, iar păgânii erau copleșiți de jugul minciunii ce cuprindea viața lor personală și socială, bazată pe egoism, asprime și tiranie. Legea și Proorocii au pregătit calea spre eliberarea omenirii de sub jug, prin Însuși Fiul lui Dumnezeu care, după ce a dat Legea și i-a inspirat pe prooroci a luat chip de om muritor și a purtat durerile noastre, ale tuturor, ca să poată fi nimicită, prin El, moartea, iar oamenii cei după chipul Lui, să fie reînnoiți. Acestă reînnoire avea să vină la plinirea vremii și, deși Fiul sălășluiește din veci în Tatăl, în mod istoric, a coborât pe pământ acum peste două mii de ani. A fost momentul care a împărțit istoria omenirii în două, istorie ce va culmina cu biruința Vieții asupra morții. În această zi, a nașterii Sale, Dumnezeu Se coboară pe pământ smerindu-Se, iar peștera în care S-a născut își află locul său în Betleemul Iudeii. Oprindu-se acolo, Maria Îl naște pe Cel din veci, născut din Tatăl Cel „Ceresc, atunci născut fără de mamă, iar acum ea naște pe Fiul cu trup, fără de tată.” Din Sfânta Evanghelie după Luca aflăm că Iosif și Maria au poposit în Betleem să împlinească porunca lumească a cezarului August, aceea de a-și înscrie numele în listele recensământului. Peste pământ s-a așternut pacea, iar îngerii, cu graiurile lor, au șoptit păstorilor: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Este momentul când, în lumina lină a serii de Crăciun, peste pământ coboară Pacea, coboară Adevărul și Împăcarea, iar peștera din Betleem, întunecată până atunci, este acum învăluită de lumină și ne vădește pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioară care S-a sălășluit între noi și „am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia - Născut din Tatăl” (Ioan 1, 14). Iubiți credincioși, Hristos astăzi S-a născut duhovni-cește în toți cei care și-au deschis inima să se bucure de praznic minunat. Astăzi, întăriți-vă cu această credință și bucurați-vă de acest mare dar dumnezeiesc, bucurați-vă și păziți odorul acesta scump. Este ziua păcii, nimeni să nu fie tulburat! Este ziua bucuriei, niciunul să nu fie trist! Este ziua în care am primit în dar iertarea, să dăruim și noi iertare! Este ziua în care am primit lumină, să alungăm întunericul din noi! Este ziua în care Hristos ni Se dăruiește, să oferim și noi daruri! Este ziua în care porțile cerului se deschid, să deschidem și noi porțile colindătorilor! Este ziua în care Hristos coboară pe pământ, să ne suim împreună cu El mintea la cele de sus, pentru a rămâne în duhul păcii și al dragostei. Vă binecuvântez pe toți și vă încredințez de dragostea mea părintească, Al vostru arhipăstor și de tot binele rugător către Hristos Cel născut în ieslea Betleemului, †Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului