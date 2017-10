Participare sub aşteptările liderilor la marşul de protest de la Constanţa

Participare sub așteptările liderilor la marșul de protest de la Constanța

Ieri, pe traseul Inspectoratul Școlar Județean Constanța - Prefectură, circa 300 de sindicaliști din învățământul constănțean au răspuns prezent la marșul de protest anunțat încă de acum o săptămână și care se înscrie în calendarul de proteste planificate la nivel național. Cu o zi înainte, prof. Mihai Contanu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar constănțean, miza pe o participare mai numeroasă, reiterând speranța că ora aleasă, 12, le permitea celor care au terminat cursurile de dimineață să se alinieze marșului. Au fost înmânate atât inspectorului școlar general prof. Elena Buhaiev, cât și subprefectului Mircea Iustian, memorii cu revendicările din plan național, pe plan local adăugându-se neplata navetei în foarte multe unități școlare, lipsa dialogului social, dar și neplata celui de-al 13-lea salariu de către Consiliul Județean Constanța cadrelor didactice de la cele două școli speciale 1 și 2. „Nu manipulăm pe nimeni, ci doar îi rugăm pe oameni să se manifeste conform lipsei de drepturi, pentru că toate legile sunt încălcate în ziua de azi”, a afirmat Ioana Purcărea. „Am vrut să demonstrăm opiniei publice că nu stăm cu mâinile în sân și așteptăm să ne rezolve alții problemele. Iar colegilor mei le adresez rugămintea să ne aliniem celorlalte cadre didactice din țară care au hotărât să nu pună note în cataloage și calificative în această perioadă”, ne-a declarat Mihaela Caterinici, vicepreședinte SLSIP. Simona Anghel, liderul comitetului director al educatoarelor din județul Constanța, a declarat: „Tot timpul auzim vorbindu-se despre revendicările profesorilor, ca și cum noi, educatorii n-am exista. Ar fi cazul să se gândească cineva și la salariile noastre. Eu, după 30 de ani de muncă, cu gradul didactic I, am 1.400 lei salariu, iar măsurile care se iau după cum se vede sunt spre diminuarea veniturilor noastre. Se pare că niciun guvern nu reacționează decât la acțiuni în forță, motiv pentru care ne aflăm astăzi în stradă”. În timp ce în stradă se scanda „Hoțiii!”, „Demisia!” sau „Guvern repetent!”, inspectorul general Elena Buhaiev ne declara că fiecare confederație are libertatea de a se manifesta și protesta. „Nu știu în ce măsură fișa postului le permite, vizavi de propunerea de a nu trece note în catalog, sau dacă este îndreptățită și mai ales legală. În cele din urmă am observat că au hotărât să-și roage colegii să nu pună notele în cataloage. Nu știu dacă este cinstit față de copii să aibă de suferit”. Pe tot parcursul marșului de protest, profesorii au scandat „Hoții, hoții!”, „Nu vrem să cerșim, noi vrem să muncim!”, „Guvernanții repetenți!”, „Boc, Boc, nu te vrem deloc!” și „Guvernul Boc o să facă poc!”, după care au intonat imnul României. De asemenea, au fost afișate bannere și pancarte cu mesaje anti Guvern, precum „Promisiunile guvernanților nu țin de foame”, „De ce ucideți cu bună știință învățământul din România?”, „Vă invităm să «trăiți bine» cu salariul unui salariat din învățământ, iar dacă nu reușiți, faceți ca noi - supraviețuiți”, dar și „Ana, Luca, Teo, Dej au băgat spaima-n burghezi, Funeriu și badea Boc pun speranțele pe foc. Tot pe loc... pe loc... pe loc... de veci”. La finalul mitingului, reprezentanții biroului județean al FSLI au dialogat cu subprefectul Mircea Iustian, căruia i-au înmânat, ca și în cazul Inspectoratului Școlar Județean, lista revendicărilor. „Am obținut asigurări că pe data de 30 martie se va întruni, pe plan local, Comisia de Dialog Social pe problemele învățământului, la care vor participa toate autoritățile competente din județ”, a declarat Ioana Purcărea. Pe parcursul marșului de protest, au fost înmânate liste ce urmează a fi completate de cadrele didactice care doresc să participe la greva generală din 22 aprilie. Până atunci, însă, pe 25 martie, este programat un miting, urmat de un marș de protest la București.