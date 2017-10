Participare impresionantă la concursul „Plume d’Or“

În cadrul Zilelor Francofoniei, ieri s-a desfășurat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” concursul internațional „Plume d*Or”, care are loc de mai mulți ani în România.După cum, ne declara prof. Ileana Meheleanu, președintele Alianței Franceze - filiala Constanța, spre deosebire de alți ani, când se înregistrau 20-30 de participanți, la ediția de ieri s-au înscris aproape 60 de elevi din liceele constănțene. „Concursul cuprinde mai multe probe: de cultură generală, de gramatică, iar partea cea mai importantă este cea de creație, un eseu pe o temă liberă. Aceste lucrări se corectează în Franța și apoi primim clasificarea internațională. Suntem mândri să spunem că la edițiile anterioare am avut elevi care s-au clasat chiar pe locul III în lume”, a mai adăugat prof. Meheleanu.Zilele Francofoniei au debutat în urmă cu o săptămână cu o întâlnire cu reprezentanții Editurii Didier din Franța, care au prezentat metodele DELF și DALF sub forma unui seminar la care au participat 36 de profesori.Săptămâna viitoare, Zilele filmului francofon vor fi realizate în colaborare cu Cityplex Tomis Mall. De pe 24 până pe 27 martie, în fiecare zi de la ora 16,15 și 18,15 vor fi prezentate câte două filme francofone având ca temă familia. De asemenea, în vederea pregătirii Salonului de bandă desenată ce va avea loc în al doilea week-end din luna octombrie, a demarat concursul de desene „Le Petit Renard”, care se adresează elevilor din licee și din școli. O altă acțiune foarte importantă va avea loc luna viitoare. Pentru că Franța comemorează 100 de ani de la primul Război Mondial va fi inaugurată, la Biblioteca Județeană, o expoziție inspirată de acest eveniment.