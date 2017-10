Parteneriat pe teme sportive cu elevi din Cehia

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Școala cu clasele I-VIII „Ciprian Porumbescu” Constanța derulează împreună cu Școala Zakladni Skola a Materska Skola din Hradec Kralove, Republica Cehia, un proiect de parteneriat pe teme sportive intitulat „Live in a Health Way! International Sport Day”. Proiectul își propune să promoveze mișcarea sportivă, să atragă atenția copiilor și părinților asupra modului de alimentație, să descopere și să promoveze noi talente sportive. Coordonatorii români ai proiectului sunt profesorii Jeni Andronic și Aurelia Cezar. În luna mai a acestui an, elevii români au efectuat prima parte a acestui proiect, constând în activități sportive, în orașul ceh Hradec Kralove, zilele acestea fiind rândul constănțenilor să deruleze cea de-a doua parte a proiectului: activități sportive cu partenerii cehi în Constanța. Elevii români și cehi vor participa la competiții sportive, vor vizita Delta Dunării și obiective turistice din Constanța și vor participa la dezbateri legate de o alimentație sănătoasă. Parteneri în acest proiect sunt Direcția Județeană de Sport Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Sponsori ai activităților ce se vor derula în Constanța sunt Direcția Județeană de Sport Constanța și părinți ai elevilor Școlii cu clasele I-VIII „Ciprian Porumbescu” Constanța.