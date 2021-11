Parteneră într-un proiect Erasmus, Școala nr. 1 Poarta Albă diseminează tradiții dobrogene

Echipa de proiect Erasmus este formată din următoarele cadre didactice: director prof. Florentina Mangri, director adjunct prof. Claudiu Șaptelea, prof. Giorgiana Veli, secretar Iliescu Manuela, inspector școlar pentru învățământul primar Laura Farcas, prof. Georgiana Carapcea.





Elevii clasei a II-a A, ȋndrumaţi de prof. ȋnv. primar Munteanu Natalia, au organizat evenimentul sugestiv intitulat „Tradiţii şi obiceiuri dobrogene”. Copiii, ajutaţi şi de părinţi, au pus la punct expoziţii tematice, ȋn şcoală, dar şi în cadrul familiilor, cu un decor tematic, cu obiecte specifice mediului popular dobrogean: costume populare româneşti şi ale tătarilor, căni, farfurii, tacâmuri. Totodată, copiii au realizat desene cu costume populare dobrogene.







Pe baza monografiei comunei Poarta Albă, cu numele vechi Alakap, elevii au aflat istorioara așezării în care s-au născut, au luat la cunoștință aspecte diferite legate de peisaje, activităţi din comună, casele și instituţiile localităţii.





De asemenea, au audiat legende ale unor sate sau comune din zona Dobrogei: „Sarichioi şi legenda viţei de vie”, „Sunguru” și „Morfo”, iar săptămâna aceasta au audiat cântece populare dobrogene.





Profesor de istorie, Adriana Făşie, a prezentat elevilor de gimnaziu semnificaţia istorică a zilei de 14 noiembrie, iar elevii din clasele a VI-a și a VII-a au participat la activităţi specifice pentru marcarea evenimentului.





Timp de două săptămâni, ȋn Școala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă s-au desfăşurat manifestări ȋnscrise în proiectul educativ local „File de istorie”, pentru sărbătorirea Zilei Dobrogei, sub coordonarea prof. Giorgiana Veli, prof. de istorie Adriana Făşie, prof. ȋnv. primar Natalia Munteanu. Activităţile au fost promovate ȋn cadrul proiectului Erasmus „A heritage for each country, a Europe for everyone”, din care şcoala din Poarta Albă face parte, ȋn calitate de partener, alături de Italia, Croaţia, Turcia şi Portugalia.