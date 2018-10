Părinţii vor şcoli sigure pentru copiii lor. "Soluţiile trebuie şi aplicate!"

Părinții vor școli sigure pentru copiii lor. "Soluțiile trebuie și aplicate!"

Astăzi este Ziua Mondială a Educației. În țara noastră, învățământul încă se confruntă cu numeroase probleme, cele mai multe dintre ele fiind consecința unei subfinanțări cronice de la Revoluție încoace. Așa se face că multe cadre didactice au părăsit sistemul, în căutarea unui trai mai bun, elevii performanți pleacă în străinătate, multe școli nu au nici măcar sală de sport, darămite cantină sau pază asigurată.De Ziua Educației, părinții constănțeni le fac o urare dascălilor, dar se și angajează să se implice în modernizarea, eficientizarea și îmbunătățirea continuă a procesului de învățământ.„5 octombrie, ziua care marchează celebrarea educației la nivel internațional, aparține, în egală măsură, tuturor celor implicați în procesul educațional, deopotrivă învățători, profesori, cadre auxiliare și părinți. Fiecare dintre aceștia are o influență decisivă în definirea și formarea copiilor noștri. Iar datoria pe care o avem față de ei, indiferent ce rol jucăm în viața copiilor, este să le oferim oportunitatea de a evolua fiecare la nivel individual, de a le crea spațiul necesar pentru a crește oameni mai puternici, echilibrați și altruiști”, transmite Comitetul Județean al Părinților Constanța, prin președintele Dan Cernat.Astfel, primul proiect asumat integral de CJP Constanța este cel privitor la siguranța copilului în mediul din și de jur împrejurul unităților de învățământ, lucru care presupune nu doar controlul și securizarea spațiului fizic al unităților de învățământ, ci și drumul copiilor către acestea, fluidizarea traficului în orele de începere a școlii în perimetrelor înconjurătoare, restricționarea accesului persoanelor nelegitimate în școli și altele.„În acest sens, se va semna curând un parteneriat între CJP Constanța și toate acele instituții care joacă un rol determinant în ce privește siguranța copiilor noștri, parteneriat prin care obligăm aceste instituții să identifice soluții și să le aplice, fiecare în conformitate cu propriul statut”, explică președintele părinților.Activități cu elevi în toate grădinițele și școlile din județDeși în unele zone ale țării, de Ziua Mondială a Educației, nu se fac cursuri în școli, la Constanța, preșcolarii și școlarii sunt așteptați la unitățile de învățământ, unde vor avea ocazia să participe la diferite activități care să celebreze aniversarea.„Doresc să le urez tuturor elevilor, în primul rând, și dascălilor lor toate cele bune, putere de muncă și un an școlar cât se poate de frumos și cu multe realizări. Cu acest prilej, conform ordinului Ministerului Educației privind structura anului, în data de 5 octombrie, Ziua Educației, fiecare unitate școlară va desfășura activități specifice. Noi am centralizat aceste activități, știm, se vor desfășura activități frumoase, pe teritoriul întregului județ, cu copii și pentru copii, în primul rând”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul școlar general prof. Gabriela Bucovală.