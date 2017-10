Părinţii sunt luaţi la întrebări. De ce nu v-aţi dat copiii la clasa pregătitoare?

6

voi demonta tot!

Nu e adevarat ce spun astia! Au voie sa faca si serbari, si alte activitati, dar totul trebuie supervizat de MINE! Daca EU consider ca e bine, se face, daca nu, nu. De obicei nu....Pe pereti nu se pune nimic, ca daca le cade in cap la copii/? Excursii se pot face, dar numai cu DOSAR mare, mare, aprobat de isj cu o luna si...inainte, facturi pro-forme de la firma de transport, etc, etc. Orice iesire in oras in parc, oriunde, cu elevii trebuie aprobata de mine si prezentat DOSARUL. Mi se pare normal si corect ca totul sa fie supervizat de mine. Deviza mea este: RESPECTAM LEGILE IN VIGOARE! semnat, general in rezerva, comandant de penitenciar educational, director prof dr. Stan Mihaela (ps nu cumva sa scrieti cu friction, ca e vai de voi, va asteapta un calvar si mai mare. Portile scolii sunt deschise, dar sa stiti ca cadrele didactice nu sunt prea bune...)

Răspuns la: LIBERTATE!

Adăugat de : LIBERTATE, 25 februarie 2016

Vrem sa avem voie sa facem activitati serbari, excursii si alte lucruri interesante cu copiii! Vrem sa punem pe peretii scolii panouri cu diplome...