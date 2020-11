Părinţii sunt îngrijoraţi de consecinţele şcolii online

Trei sferturi dintre părinţi, cu copii cu vârste între 7 şi 17 ani, sunt îngrijoraţi de efectele negative pe care folosirea îndelungată a electronicelor l-ar putea avea asupra acestora, se arată în sondajul realizat de agenţia de cercetare de piaţă Wisemetry Research. Desfăşurat în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie 2020 studiul a avut ca scop informarea publicului cu privire la provocările apărute în contextul restricţiilor de mobilitate, citeată Agerpres, sursa sondajului. Au fost abordate subiecte precum telemunca, îngrijirea şi educaţia copiilor, mecanisme adoptate de oameni pentru a face faţă izolării, etc. 49% dintre repondenţi au declarat că ambii părinţi se ocupă în mod egal de îngrijirea şi educaţia copiilor, iar 46% au spus că mama este cea care are grijă de cei mici. Doar 5% au apreciat că tatăl este dedicat în îngrijirea şi educaţia copiilor. Două treimi dintre părinţi au răspuns că şcoala online este sub aşteptările lor şi doar 16% sunt de părere că metoda online de a învăţa este peste ceea ce se aşteptau. 75% dintre părinţi şi-au arătat îngrijorarea în ceea ce priveşte efectele negative ale folosirii îndelungate ale tabletelor, telefoanelor mobile, laptop-urilor, computerelor. O altă nelinişte a părinţilor se referă la faptul că nivelul de cunoştinţe al copiilor va rămâne în urmă cu această metodă de învăţare. Cei mai mulţi răspuns, peste 40%, că îşi doresc ca şcolile să se deschidă.