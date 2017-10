"Părinţii se pricep foarte bine la învăţământ şi vin să ne explice nouă cum să facem pe la clasă!"

2

O sa ajungeti voi la nivelul altor tari cand o face plopul pere ..pai sigur ca e mai bun sistemul nostru,e cel mai bun,invata copiii sa reproduca mecanic si asta e invatat...Nu sunt pusi sa gandeasca deloc,sa isi exprime parerile cu propriile cuvinte,normal ca sustemul nostru e cel mai bun..papagali cautam..in primul rand acele probleme cu metoda figurativa,falsa ipoteza pe care foarte putini copii le inteleg, oricum nu le veti gasi decat in Romania..Note la inv.primar doar in Romania si alte tari ratate ca a noastra..teacher asisstant se numeste acel ajutor in Anglia si fiecare clasa are un teacher assistant,pe langa profesorul clasei la 30 de elevi.Nu se depaseste nr.acesta sub nici o forma,orice ar fi,mai putin pot fi,insa obligatoriu 2 profesori la clasa..cat priveste respectul,nu indrazneste nimeni sa ii spuna unui profesor cum sa isi faca munca,caci e dat afara din scoala..toata lumea are respect ptr profesori ptr ca nimeni nu ironizeaza,loveste,poarta ranchiuna,ameninta cu note mici,face copilul sa se simta aiurea, cum se face in Romania cand ti se zice ca x a luat 80 de puncte la nu stiu ce concurs si tu,nici macar nu ai participat..Nu exista concursuri sambata,profesorii dau pedepse,stau copiii in timpul puazelor in clasa si nu comenteaza nimeni si multe altele..nu exista grade ptr profesori,cred ca doar Romanica are asa ceva..Profesorii au xerox la discretie,materiale,resurse platite de stat,nu de parinti..Parintii nu sunt penibili cand cer copilului lor sa fie ca x sau ca y,fiecare cu cat e inzestrat,nici un profesor nu arata cu degetul unul care poate mai putin..Acei teacher assistant fac enorm de multe interventii cu acei copii care au de recuperat..In alte tari s-a inteles ca nu toti copiii sunt la fel si se lucreaza pe grupe mereu,fiecare grupa avand altfel de fisa,dar poti sa faci asta daca ai 2 profesori in clasa la 30 de copii.In primul rand toti copiii citesc zilnic,exista enorm de multe carti in scoala pe care ei le citesc si apoi se verifica cat au inteles,sa nu devina analfabeti functionali.Interventii pe partea de comportament,programe date de psihologi,logopezi,programe care ajuta copiii..si as putea sa dau alte exemple din alte tari,dar nu ar ajunge spatiul..dupa toate cele relatate,mai credeti ca sistemul romanesc este cel mai bun?in Romania se fac multe lucruri care nu ii ajuta pe copii in viata cu nimic,la ei tot ce fac,are rezonanta in viata de zi cu zi..sistemul romanesc e bun doar ptr cativa rasariti si meditati,ca sa tina pasul.