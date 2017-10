Părinţii se oferă să asiste la tezele cu subiect unic

Părinții se oferă să asiste la tezele cu subiect unic

Dacă tot nu ne-a întrebat nimeni, ne-ar fi interesat mai repede ședința de dinaintea anunțării protocolului de colaborare între Clubul părinților Plus D și Instituția Prefectului județului Constanța. La respectiva întâlnire au participat reprezentanții părinților din instituțiile de învățământ ale județului, care au ridicat, punctual, o serie de probleme cu care se confruntă atât ei, în calitate de părinți, cât și copiii lor. Prefectul a declarat că săptămâna viitoare, când secretarul de stat din Ministerul Educației, Svetlana Preoteasa, va veni la Constanța, toate problemele vor fi discutate în amănunt. „Din ce am aflat astăzi (miercuri, 28 mai – n.r.), această teză cu subiect unic nu mi se pare cea mai bună soluție și cred că reintroducerea examenului de admitere, după părerea unanim exprimată de părinți, ar fi o soluție mai bună”. Reprezentantul elevilor, Alexandru Frățilă, a afirmat că părerile legate de teze sunt împărțite. „Pe de o parte, unii elevi consideră că, prin intermediul tezelor unice, li se oferă mai multe șanse de a-și dovedi valoarea. Fiind 10 examene, per total, sunt mai multe ocazii de mărire a notei. Pe de altă parte, unii consideră că se distorsionează rezultatul de către unii profesori, care consideră că-și ajută elevii”. Și ca dovadă că părinții nu sunt deloc pe lângă subiectul teze cu subiect unic, Elena Titi, unul dintre cei mai fini observatori ai fenomenului educațional românesc, prin prisma experienței americane, ne-a declarat că „mediile mari la examene, respectiv la tezele unice, nu fac decât să scadă nivelul elevilor de clasa a IX-a, motiv pentru care propunem implicarea părinților în chiar comisia de supraveghere a tezelor. Bineînțeles, nu părinți de la clasa unde studiază propriul copil”. S-a mai ridicat problema comercializării tutunului și alcoolului în unități aflate în raza de 500 m a unităților școlare, persoanelor sub 18 ani. Implicarea mai crescută a părinților în managementul școlii, prin susținerea și sprijinirea de către conducerea școlii, dar și lipsa cadrelor didactice calificate în mediul rural sau inexistența la unele școli a sălilor de sport adecvate ori slaba dotare a laboratoarelor, dar și necesitatea existenței mai multor bazine de înot. Burse pentru elevi excepționali Ca urmare a discuțiilor cu părinții pe marginea imposibilități unor elevi excepționali, cu precădere din mediul rural, de a-și finaliza studiile din cauza cuantumului destul de mic al burselor acordate de stat, prefectul Dănuț Culețu a anunțat că va lucra la un proiect de burse pentru acești copiii deosebiți, și care să constituie, astfel, un exemplu pentru colegii lor.