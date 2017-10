Părinţii respiră uşuraţi după emoţiile Evaluării Naţionale. Vor lua toţi elevii nota 10?

8

Stan, vreau banii!

Ce sti tu domle?! Ce te bagi?! Eu o tiu pe datorie pe stan de multa vreme, nu de azi de ieri. Ia veziti de trebile tale, ca eu din asta traiesc. Si mam cam saturat de cliente ca stan, doamne de astea inchipuite, care aleg morcovii si prazul, ce sa zic, cu doua degete, de parca le pute, apoi se fac ca a-u uitat bani acasa si zic mereu ca se intorc maine sa mii aduca. Si daca i-si vinde casa pana in toamna, aia pusa sub sechestru de dna, ca dracu' mai intelege cum este situatia?! Si schimba toneta?! Nici nu m-ai am ochi so vad, nu vedeti?! Inainte o respectam si ii vorbeam cu doamna stan. Acum, gata, stan, ca nu merita so domnesti atata pe asta!!!

Adăugat de : Stan este si ea om!, 30 iunie 2016

Mai, doamna cu toneta, las-o pe stan in pace in perioada asta! Numai de datoria ta nu are ea chef acum! Are emotii, asteapta notele plodului eminent...