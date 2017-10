"Părinţii nu au fost lăsaţi să-şi înscrie copiii în şcolile pe care le-au dorit"

Interviu cu Ecaterina Andronescu:

"Părinții nu au fost lăsați să-și înscrie copiii în școlile pe care le-au dorit"

Ieri, la Universitatea „Andrei Șaguna” a avut loc cel de-al treilea curs festiv, ce a aparținut absolvenților Facultății de Psihosociologie. Aceștia au fost onorați de prezența fostului ministru al Educației, preț de două mandate, Ecaterina Andronescu, de numele căreia se leagă identitatea acestei promoții jubiliare. La finalul emoționantei festivități, ex-ministrul a răspuns întrebărilor presei constănțene, mai ales că de marți, 15 mai, Liviu Pop se află în fruntea Educației.- Considerați că un reprezentant al sindicatului era cea mai bună soluție în fruntea Ministerului Educației?- Eu cred că responsabilitatea formării unui guvern ca și responsabilitatea funcționării guvernului revin premierului. Dacă premierul a luat această decizie probabil că a luat-o după ce a făcut o analiză foarte serioasă.- Totuși, va apărea în fața unor academicieni, a unor somități în mediul universitar.- Vorbim de un interimat. Eu cred că aceasta este cea mai dificilă perioadă a unui an școlar. Vin examenele și mă refer aici la un bacalaureat mai dificil decât cel de anul trecut, pentru că seriei actuale de absolvenți de liceu i se alătură cei peste 100.000 de anul trecut. Și care se vor prezenta pe subiecte care au fost pregătite corect sau mai puțin corect. Deci este necesară o evaluare a stadiului pregătirii examenelor. Vine apoi trecerea de la clasa a VIII-a la clasa a IX-a, sunt evaluările de sfârșit de an. Este cea mai fierbinte perioadă a anului școlar.- Care credeți că ar trebui să fie primele măsuri pe care să le ia ministrul interimar?- Să analizeze pregătirea acestor examene. Mi se pare urgența maximă. Lucru care ar fi trebuit să fie făcut deja. - E adevărat că nu agreați ideea clasei pregătitoare?- Modul în care a fost gândită pregătirea și implementarea acestei idei a fost defectuos. A bulversat foarte mulți părinți, a produs mari nemulțumiri în rândul acestora, a obligat părinții să înscrie copiii la școli pe care nu le-au dorit. Și-atunci ce ar trebui să facem în acest moment? O analiză urgentă, ca și analiza pregătirii examenului de bacalaureat, a stadiului în care ne aflăm și, sigur, regândită formula pentru anul viitor. Eu n-am înțeles de ce, persoanele care s-au aflat la conducerea ministerului n-au găsit o formulă mult mai ușor de aplicat. Noi aveam în grădinițe grupa pregătitoare care preceda intrarea în ciclul primar și care cuprindea 97% din copiii de această vârstă. Deci ar fi trebuit să găsească soluții pentru cuprinderea integrală a copiilor de această vârstă în grupa pregătitoare, acolo unde aveam și mobilier, unde aveam și mijloacele didactice, unde aveam și corpul profesoral pregătit corespunzător. Așa nu știu dacă este complet rezolvată, pentru că din câte informații am eu nu toți părinții au reușit să-și înscrie copiii. Așa, pe un mobilier pe care învață și copii de 16-17 ani nu poți să-i aduci pe cei de 5 ani. Apoi sunt grupurile sanitare care sunt inadecvate acestei vârste și care probabil vor crea dificultățile inerente. În plus, cred cu toată convingerea că părintele trebuie să aibă dreptul să-și aleagă școala pentru copilul lui. Să nu se mai întâmple ca acum când mulți au fost obligați să-și schimbe rezidența ca să-și poată înscrie copilul la școală sau să trimită copilul în îngrijirea bunicilor sau tot felul de lucruri care mi s-au părut nepotrivite ca să nu spun că unele dintre ele au fost chiar aberante. O asemenea situație nu trebuie să se mai repete cu grupa sau clasa pregătitoare pentru anul viitor. Trebuie să încercăm să găsim o formulă profesionistă.- Deci anul acesta se va merge așa sau se va renunța?- N-a fost niciodată vorba de o renunțare, pentru că și în legea pe care eu am scris-o în 2009, grupa pregătitoare era prevăzută în învățământul obligatoriu, pentru că mi se pare normal ca înainte de școală, de învățământul primar copiii să fie măcar un an în grădiniță. Modul în care au implementat această idee este defectuos. Faptul că n-au fost lăsați părinții să-și înscrie copiii acolo unde au dorit. La o școală germană din București câteva sute de români s-au dus la notariat și s-au declarat germani ca să-și poată înscrie copilul acolo, când puteau să facă lucrul acesta foarte direct și foarte frumos. Vor părinții clasă de limba germană, inspectoratul are obligația să rezolve problema. Să aibă un cadru didactic și clasa corespunzătoare pregătită. Cred că a fost o aplicare neprofesionistă a acestui măsuri.- Cu expertiza dvs., ce ar trebui să facă un viitor ministru al Educației?- Aceasta cu clasa pregătitoare trebuie să-și găsească o mai bună formulare în așa fel încât să nu repetăm situația de anul acesta. Apoi clasa a IX-a greșit s-a amputat de la liceu și s-a trimis la gimnaziu. Nu e normal să avem două categorii de profesori: unii titularizați național și mai nou alții titularizați la nivelul școlilor. Într-un fel sunt la mâna directorilor, ca să mă exprim neacademic. Ceea ce nu mi se pare că este corect și nici atractiv pentru cei tineri. Pentru că dacă tot nu au un salariu mare, măcar să le oferim o stabilitate. Sunt de corectat lucrurile care țin de școala profesională. Și ca să închei cu Legea educației, în ceea ce privește învățământul superior, consider că actuala lege a strangulat, a redus foarte mult autonomia universitară, aproape până la lichidare.