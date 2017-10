Părinţii îl suspectează pe Miu de interese „sus-puse”

Inspectorul general nu renunță la desființarea Școlii nr. 5

Părinții îl suspectează pe Miu de interese „sus-puse”

Ştire online publicată Marţi, 18 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sub titlul „Transhumanța Școlii «Nicolae Iorga», considerată un abuz”, la sfârșitul săptămânii trecute publicam un material prin care făceam cunoscută tensiunea la care este supus colectivul de cadre didactice de pe str. Nicolae Iorga nr. 16. Ieri, l-am întrebat pe inspectorul general prof. Petrică Miu dacă intenționează să revină asupra deciziei consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, și anume de desființare a acestei instituții, ținând cont și de faptul că acolo învață numeroși elevi cu cerințe educaționale speciale, dar și copii cu diferite diagnostice care îi împiedică să se deplaseze pe distanțe lungi. „E foarte adevărat că vor avea de străbătut șase străzi pentru a ajunge la Școala nr. 6 «Nicolae Titulescu», dar am preferat această variantă decât să desființez 10 școli din mediul rural și să-i pun pe drumuri pe copiii de acolo, care ar trebui să se trezească de la ora 5 dimineața ca să ajungă la o școală din altă localitate!”, ne-a declarat prof. Miu. I-am adus la cunoștință că numeroși părinți de etnie au declarat că vor renunța să-și mai ducă la Școala 6 copiii… „și cei din mediul rural vor face la fel dacă le desființez lor școlile!”, a venit replica „generalului”. Pe de altă parte, Eugenia Stanciu, directoarea celor două grădinițe care s-au mutat, deocamdată, la parterul școlii, ne-a declarat că a primit atât de multe solicitări de înscriere, încât ar putea să înființeze alte șapte grupe. Protestele vor ajunge până la pichetarea instituției „Dacă îmi poate răspunde cineva: la cine ar trebui să ne adresăm pentru miliardele cheltuite cu amenajarea școlii și care se vor duce pe apa sâmbetei, ca și cum nu ar fi fost vreodată? Chiar nu există nicio instituție care să pună punct acestui jaf? Și-l întreb încă o dată pe domnul inspector: care este efectivul de școlari la grădinița pe care vrea să o înființeze? Să vedem și noi ce se pune în balanță! Și de ce nu înființează acea grădiniță direct la Școala 6, dacă are spațiu? De ce trebuie să strămute 375 de elevi? Doar că vrea domnia sa? Și dacă va fi să stăm cu băncile în curtea școlii, îl anunțăm pe domnul Miu că NU NE VOM MUTA DE LA ȘCOALA NOASTRĂ, A CARTIERULUI ÎN CARE LOCUIM. Cea mai bună soluție ar fi ca domnul Miu să plece și să vină în fruntea ISJ un OM care să vrea cu adevărat binele școlii și al elevilor, să nu fie mânat de ambiții sau interese oculte. Și atunci, cu calm și răbdare, cu o analiză reală și corect aplicată tuturor celor implicați, se vor găsi soluții logice și în spiritul legii. Și nu în ultimul rând, domnul Miu chiar ar trebui să plătească daune tuturor celor cărora le-a transformat vacanța de vară într-un coșmar. Lașitatea i-a dictat probabil că tot ceea ce a făcut până acum să fie doar verbal, abuziv și să nu semneze nicio decizie. Sper că acum a făcut-o ca să ne putem prezenta în fața legiuitorului care să hotărască cine are dreptate!”, semnează Un părinte de elev discriminat. v v v „ISJ-ul de nici 2 bani! Asta a ajuns fostul ISJ, de când școala constănțeană a avut neșansa să-l aibă în frunte pe mIU! Eu nu-l consider profesor: nu studiile îți sunt suficiente pentru a fi profesor! Ci tot ceea ce faci zi de zi, oră de oră, pentru educarea tuturor copiilor, dar mai ales a celor care se lasă mai greu educați! Dar mIU a demonstrat că nu-l interesează asta, ci doar să satisfacă cerințele unor părinți «sus puși», care își au odraslele la grădinițele care vor veni la Școala 5! Din răspunsurile date de educatoarele venite, copiii romilor din zonă nu mai au loc! Cum să aibă, ei sunt săraci, nu pot «sponsoriza»!!! Dacă nu credeți, întrebați acești părinți, care au copii de vârsta grădiniței, ce li s-a răspuns când au întrebat dacă vor fi primiți și copiii lor. Sau întrebați-i dacă a venit vreo educatoare să le ceară să-și aducă pruncii la grădiniță! Pentru că numai așa pot fi aduși la școală acești copii ! Dar interesează pe noii inspectori din ISJ asta? Nici vorbă! Ei sunt la fel ca mIU! Doar el i-a adus, în locul inspectorilor care meritau să fie în această funcție! Așa că să nu ne mai mirăm de ceea ce se întâmplă în școala constănțeană! În mod sigur, doar justiția va face dreptate! Afară cu mIU și acoliții lui din ISJ! Sunt o rușine a școlii românești! Se aude, doamna Andronescu?”, semnează Revoltatul.