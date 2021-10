Părinții, furioși că s-a dat mai multă vacanță copiilor. „De doi ani se face școală după ureche”

La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, președintele asociației de părinți, Valentin Uleșianu, ne declara că nu a găsit niciun părinte încântat de această vacanță.





„Unii dintre părinți și-ar fi dorit să se păstreze școala în format fizic, iar alții, ținând cont de pandemie și de ceea ce se întâmplă ar fi dorit online. Cu siguranță, nu am întâlnit pe nimeni bucuros de această vacanță neașteptată. Mai mult decât atât, dacă am fi convinși că peste două săptămâni lucrurile ar intra în normal nimeni nu ar avea nimic de spus. Dar părerea tuturor este că peste două săptămâni vom fi în aceeași situație. Problema este că această vacanță, din punctul de vedere al tuturor părinților, nu rezolvă absolut nimic! Dacă vreți să mă refer strict la Colegiul Mircea, am avut un consiliu de administrație și pot să vă spun toate cazurile care au apărut sunt de infectare în familie, în niciun caz în liceu. Pentru că la fiecare caz apărut s-a intrat două săptămâni în online și niciun alt coleg nu s-a îmbolnăvit. Dar este clar că aceste generații vor avea de suferit pe termen lung, din cauza faptului că au fost date peste cap. Sunt doi ani de când se face școală după ureche”, a mai spus liderul părinților de la „Mircea”.





Tot acesta ne-a mai transmis și mesajul unui părinte, în fapt un comentariu la un citat din ministerul Educației. „«Unu – conectivitate generalizată, și nu avem. Doi – echipamente disponibile, și nu avem, în pofida eforturile care s-au făcut, sute și sute de mii de echipamente care s-au achiziționat, tot nu putem spune că fiecare elev are acces la un echipament adecvat pentru online. Trei – nu avem conținut digital. Chiar dacă avem conectivitate și tablete și profesori dornici să facă acest lucru, nu există conținut digital. Să trimiți temele pe WhatsApp nu înseamnă conținut digital. Patru - nu avem toți profesorii pregătiți pentru predarea online. Avem câteva zeci de mii de profesori, dar sunt peste 200.000. Și cinci – chiar dacă am avea și conectivitate, și tablete, și conținut digital, și profesori, dacă nu ai platforme de evaluare online, dedicate, nu poți încheia actul educațional, care în orice situație trebuie să se încheie printr-o evaluare» pe 28.09 domnia sa a descoperit realitatea. Întrebare: ce facem când nu știm ce să facem? Răspuns: facem ceea ce știm. Dăm vacanță...”.



„Nici nu au început bine școala că deja au vacanță”





În aceeași notă de profundă dezamăgire sunt și mesajele primite de la părinți de Adrian Bolohan, președintele Asociației Școlii gimnaziale nr. 16:





• „Domnul ministru s-a ținut de cuvânt: nu a băgat școlile în online. Le-a băgat direct în vacanță”.





• „Da, și eu sunt de aceeași părere, mai bine făceau online decât deloc, întreruperea procesului de învățare va avea efecte negative pentru următoarea perioadă, care va avea încă o vacanță, dar și teze și teste de evaluare pentru finalul semestrului I. Chiar și elevii sunt nemulțumiți că li se va lua iarăși din vacanța de vară”.





• „Din punctul meu de vedere s-ar fi putut continua cursurile online. Nici n-au început bine școala că deja au vacanță. Este un haos inimaginabil în învățământ, în acest an. Singurii care vor avea de suferit la sfârșit vor fi copiii. Ceea ce se întâmplă în acest an școlar este mult, mult mai rău decât anul trecut. Cel puțin anul trecut au făcut materia toată într-un ritm normal, fără presiuni. Dar anul acesta va fi dezastru. Deci, decât să nu se facă școală deloc, eu optez pentru online. Am fost mulțumită de cum au decurs lucrurile anul trecut la noi la școală!”.





• „Eu nu știu ce importanță are părerea noastră. Nu contează părerea noastră, ci doar realitatea. Nu v-ați vaccinat și nu v-ați vaccinat nici copiii și uite așa am ajuns în această situație. Părerea mea este că doar persoanele vaccinate pot să-și continue viața într-o oarecare normalitate. Ceilalți să facă on-line, pentru că singuri ați ales această variantă. În rest, sănătate multă!





În acest context, părinții trăiesc cu convingerea că această vacanță a apărut și din considerente economice, pentru a nu mai fi plătiți părinții cu 75% din salariu, pentru că stau acasă cu copilul care învață online. Ba chiar se face economie la combustibil în școli, că, deh, a venit frigul.