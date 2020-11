Părinţii din Constanţa vor ca elevii să continue să meargă la şcoală

Studiul le propune şi să îşi spună părerea despre cum ar trebui să fie abordarea autorităţilor în zonele în care este depăşită incidenţa respectivă. În plus, să propună măsuri ce ar trebui luate de autorităţi pentru a elimina inechităţile apărute în educaţie din cauza COVID-19.





Deocamdată, chestionarul este distribuit în rândul părinţilor, însă, cei cu care am reuşit să stăm noi de vorbă au viziuni diferite. Există o tabără a părinţilor care vor să se meargă în continuare la şcoală şi o tabără a celor care preferă să-i ţină pe copii acasă şi să aibă exclusiv activitate online.





„Este un dezastru pentru noi. Nu avem cu cine să-i lăsăm pe cei doi gemeni de cinci ani. Sunt înscrişi la o grădiniţă de stat, unde merg două săptămâni pe lună. În rest, aducem o bunică din alt judeţ, care să stea cu ei. Însă şi pentru bunica este foarte dificil, pentru că o are în grijă pe străbunica, de 92 de ani, neputincioasă. Mai reuşim să ne luăm când eu, când soţul, câte un liber. Am mai avut concediu medical, când au răcit, dar este foarte dificil. Din punctul nostru de vedere, grădiniţa de stat ar trebui să fie deschisă şi să se găsească soluţii astfel încât să îi ducem pe copii toată luna, nu doar două săptămâni. Niciunul dintre noi nu lucrăm la instituţii de stat, unde am înţeles că există înţelegere pentru părinţii cu copii mici. Noi de-abia reuşim să plecăm la ora 18 acasă, muncim pe brânci, ca să ne păstrăm joburile!”, ne-a povestit Mirela M., din Constanţa.



„Nu pot renunţa la serviciul meu, este singura sursă de venit!”





Situaţii disperate sunt şi în familiile monoparentale sau în familiile unde unul dintre părinţi este plecat din localitate sau din ţară. „Eu îmi cresc singură fetiţa de şase ani. Am încercat să o mai las singură, dar perioade scurte de timp, 15 – 20 de minute. Însă nu o pot lăsa o zi întreagă, de când plec la serviciu şi până mă întorc. Nu avem bunicii în apropiere, sunt tocmai la Timişoara. În vacanţe o duc acolo, dar acum, în timpul şcolii, nu o pot duce o dată la două săptămâni. Mai vine o prietenă, studentă, şi stă cu ea, dar nu este disponibilă tot timpul. Probabil că voi fi nevoită să o las singură, pentru că nu pot renunţa la serviciul meu, este singura noastră sursă de venit!”, ne-a mărturisit şi Alina, o altă mămică din Constanţa.





De cealaltă parte, mulţi părinţi răsuflă uşuraţi că nu vor mai trebui să îi ducă pe copii la şcoală şi că vor face doar lecţii online. „Noi stăm cu bunicii. Avem doi copii, ambii la şcoală, unul clasa zero, celălalt clasa a II-a. Dacă vreunul s-ar infecta de la şcoală, ar însemna să aducă virusul acasă, la bunici, care au sănătatea mai fragilă. Este un pericol destul de mare, chiar şi drumul până şi de la şcoală, pe care îl fac însoţiţi tot de bunici, reprezintă o sursă de infectare”, ne-a declarat o altă mămică din municipiul Constanţa.





Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar a lansat un chestionar online cu privire la percepţia părinţilor asupra deciziei autorităţilor de închidere a unităţilor de învăţământ şi de trecere în online, în localităţile unde incidenţa cazurilor de COVID-19 depăşeşte 3 la 1.000 de locuitori. Părinţii sunt invitaţi să spună dacă ei consideră că este o decizie bună ca şcolile să intre în scenariul al treilea, iar cursurile să fie exclusiv online, odată cu atingerea incidenţei de 3 cazuri la mia de locuitori, dar şi dacă au încredere că în unitatea de învăţământ frecventată de copiii lor sunt respectate regulile de prevenire a răspândirii COVID-19.