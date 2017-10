Părinţii constănţeni vor avea un club special

Părinții constănțeni vor avea un club special

Asociația județeană a părinților, la inițiativa fundației ALUMNI a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân" are în vedere, pentru perioada următoare, înființarea unui club al părinților. Potrivit directorului Colegiului „Mircea cel Bătrân", Vasile Nicoară, clubul este destinat tuturor părinților dornici să afle mai multe despre educația copiilor lor și să interacționeze cu ceilalți părinți. „Vrem ca după ședințele cu părinții de la începutul acestui an școlar să inaugurăm un club al lor, însă nu am găsit încă spațiu" , ne-a declarat directorul Vasile Nicoară. Tot acesta a mai precizat că se așteaptă ca în primele luni numărul adulților care vor trece pragul clubului să fie mic, deoarece înființarea unui asemenea spațiu este o noutate atât pentru județ, cât și pentru țară. Clubul va funcționa în fiecare zi sub formă de sală de consiliu, în care vor veni, după un anumit program, câte un psiholog, medic, jurist, care vor oferi părinților interesați sfaturi și informații. De asemenea, părinții vor avea ocazia să își exprime părerile și ideile, pentru a conlucra la crearea unui tipar modern de educare a copiilor.