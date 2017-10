Părinţii constănţeni lasă fiţele şi renunţă la grădiniţele private, în favoarea învăţământului de stat

6

Responsabilul de stuctura al gradinitei si directorul scolii 5

Responsabilul de structura sa faca in primul rand ordine si sa aduca la cunostinta directorului ce se intampla! Dar intai de toate sa se informeze amandoi si sa aplice conform legii functionalitatea unui sistem de invatamant in gradinita cu regim prelungit de stat. Responsabilul este cadru didactic din sistem de gradinita cu program normal si asa lucreaza in continuare cum a lucrat si in anii anteriori avand o singura grupa cu masa si somn inventata impropriu si cu incasari de bani aiurea, fara baza legala. Acum, prin venirea copiilor si a personalului de la gradinita ABC exista trei grupe cu regim de program prelungit si una singura u program normal ceea ce impune alte reguli, alte posturi- asistenta in permanenta, administrator... Nici directorul, profesor de sport netitular in scoala, pus si sustinut de fostul inspector Popescu nu stie de niciunele iar inspectoratul doarme ca de altfel si d-na Nicolae Irinela de la preprimar... Nu o intereseaza! Ce gradinita cu program prelungit din Constata, de stat functioneaza cu catering, fara administrator si asistenta in permanenta iar taxa de hrana o incaseaza parintii? Bataie de joc! Le-ar trebui niste reclamatii si controale!... Iar ISJ-ul sa se trezesca si sa faca ceea ce se impune!

La aceasta gradinita exista ingrijitoare si educatoare, prietene foarte bune cu tigara si alcoolul. Directorul habar nu are ce se intampla in ograda...