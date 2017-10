Părinţi care fac orice pentru a-şi vedea odraslele la şcoala dorită. Îşi fac fictiv viza de flotant!

3

Intrebare

Am predat 40de ani la Scoala nr. 30. Am acum un nepotel care trebuie inscris, la anul, in clasa pregatitoare. Trebuie sa fac ceva necinstit, cand se stie ca peste 40% isi fac mutatie provizorie?????? Cei care lucram sau am lucrat in sistem , nu putem sa ne inscriem copiii unde dorim???????