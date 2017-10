Părintele Marius Moşteanu: „România este grădina Maicii Domnului, cu grădinarii pe care îi merită!”

Părintele Marius Moșteanu: „România este grădina Maicii Domnului, cu grădinarii pe care îi merită!”

În acest week-end, cinstim Adormirea Maicii Domnului sau „Paștile verii”, cea mai importantă sărbătoare închinată Sfintei Maria, iar pentru români este și ocrotitoarea marinarilor.Poate nu mulți știu că pentru poporul român Maica Domnului are o însemnătate deosebită fiind considerată ca proprietara țării noastre, de vreme ce România este numită în tradiție Grădina Maicii Domnului. „În vreme ce sfântul munte Athos este închinat Maicii Domnului, aici este grădina Maicii Domnului”, declara părintele Marius Moșteanu, preot paroh la Biserica Sfântul Nicolae Vechi din Constanța. „Pentru că oamenii au constatat că avem toate formele de relief, că avem tot felul de bogății. Nu numai cele văzute, ci sunt și în pământ sunt zăcăminte nevăzute așa încât lumea s-a gândit că este o mână undeva care conduce destinele acestui popor și au considerat că Maica Domnului este cea care a sădit toate bunătățile pământului acestuia și ea este cea care se îngrijește de țara noastră. Ca orice grădină, are într-o parte a ei sau la mijlocul ei o anumită apă, curgătoare sau stătătoare. Iar în estul acestei grădini stă Marea Neagră, peste care Maica Domnului își întinde de fiecare dată grija mai ales în mijlocul verii, când praznicul Adormirii ei ne duce cu mintea la o trecere dintr-un loc într-altul. Și anume vorbeam de călătoria pe ape, pe uscat și prin aer.Ne pregătim pe uscat până al gurile Dunării, apoi mergem pe apă, iar în aer vom merge după ce Maica Domnului ne va pregăti și calea către cer.Pentru români, Maica Domnului este cea care face mijlocirea către Dumnezeu”, a continuat istorisirea același interlocutor.L-am întrebat pe părintele Marius Moșteanu de ce, totuși, mulți români au ajuns la concluzia că nu avem conducătorii pe care îi merită această țară, frumos denumită Grădina Maicii Domnului.„Dacă ne gândim la România ca la o grădină, trebuie să ne gândim că este bântuită de multe evenimente. Poate să vină o anumită grindină să o strice pe toată. Poate să vină o secetă care să-i lase la pământ toate culturile sau pot interveni oameni răi, care să sape acolo unde nu trebuie, să scormonească ceea ce nu trebuie. Probabil că de aceea Dumnezeu a îngăduit să fim o grădină atât de încercată, tocmai pentru că avem un grădinar bun, care nu intră în panică niciodată atunci când i s-a stricat grădina, doar că necesită timp să repare ce s-a întâmplat după o grindină sau după niște săpători ori hoți. Nu pot să mă gândesc la grădina Maicii Domnului care este România că nu este sub grija lui Dumnezeu. Dacă unii consideră într-un fel sau în altul că nu avem conducătorii pe care chipurile i-am merita, eu cred că-i merităm din plin. Schimbarea nu se face cu celălalt niciodată, ci cu noi înșine. Dacă fiecare dintre noi am avea grijă să ne fim un conducător bun în casa noastră sau în mediul pe care foarte puțin îl controlăm, atunci cu siguranță că la nivelul celălalt se vor așeza și oameni cumsecade. Dar de vreme ce ni se pare nouă că în partea cealaltă nu sunt oameni cumsecade cred că problema este la noi. Ori ne uităm prea mult în sus la cei care ne conduc, ori nu ne uităm așa cum trebuie. Dacă am fi mai înțelepți și am lua lucrurile așa cum sunt ele cu siguranță că nu ne-ar podidi grijile atâta timp cât știm că mersul nostru este înainte.Așadar, după o ploaie pământul reavăn se desfată, tot așa și după o furtună, grădina este răvășită și va urma vreme frumoasă. După o secetă puternică, prima ploaie va răvăși lucrurile și se vor dezvolta în primul rând buruienile că au mai multă sămânță în pământ, decât cultura pe care noi o așezăm. Dar dacă avem răbdare și suntem de cursă lungă acele buruieni neavând rădăcini prea puternice vor fi arse de soare. Nouă ne trebuie așadar răbdare și muncă foarte multă cu propriul ogor și să nu ne mai uităm prea mult la stânga sau la dreapta, prea în sus sau prea în jos, ci la noi înșine și vom ști sigur că suntem pe drumul cel bun”, a explicat preotul paroh.