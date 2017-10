Părintele Marius Moşteanu: "Ora de religie trebuie să ne zidească pe dinăuntru. Nu este predată aşa cum vede Biserica"

2

Parintele pacatos mustacios

Domnule draga, mi-ebo scarba sa te vad din vara anului trecut, de nu am cuvinte. Sper sa-ti aduci amibte de mine ca eu nu te-am uitat. Si ca sa povestim si altora intalnirea noastra: eram cu familia la plaja in cartierul Consilierilor unde bogatanul mustacios domiciliaza. Din cauza aglomeratiei ne-am intalnit cu masinile pe strada unde sta domnia sa, el intra si eu incercam sa ies. Doar incercam pt ca zdreanta a blocat strada cu masina lui Audi A4 si a inceput sa ne ameninte ca a chemat Politia pt ca nu avem ce cauta acoli ca e cartier privat. De precizat ca omul era in haine preotesti si l-a derutat faptul ca aveam numere de Bucuresti la masina si poate nu-l recunosc. Mi-a recomandat in scarba sa-mi duc familia in alta parte ca el nu are loc de parcare din cauza celor ca noi. Inca regret ca nu te-am reclamat la Politie unsa promit ca an de an, acolo vin pana dau din nou de tine. Mi s-a parut cel mai arogant gest al unui preot, nu ai invatat despre modestie, umilinta si iubirea de semeni la religie parinte ? Sau dumneata iubesti doar casa cu vedere la mare, masina de lux din care mi-ai vorbit si cartierul select in care ne-am intalnit ? Sper din tot sufletul sa ne mai vedem si atunci nu mai plec asa usor, te asigur ca o sa fie scandal mare. Hai sictir !!