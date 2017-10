Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul

Încet, încet cad brazii seculari ai ortodoxiei românești: Părintele Cleopa, Părintele Teofil Pârâianu, Părintele Bartolomeu Anania… Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc.Figură proeminentă a creștinătății românești, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, părintele Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol, s-a stins din viață, ieri, în jurul orei 11, în chilia sa în care locuia din 1976.Părintele suferea de mai mult timp de o serie de probleme cardiace și renale, pentru care a și fost internat de două ori, în luna aprilie a acestui an, la Spitalul Județean de Urgență Constanța. În 2006, părintele Arsenie Papacioc a suferit o dificilă intervenție chirurgicală, încheiată cu succes. A fost internat în urma unei hernii de disc.Mai multe detalii despre momentele mutării sale la Domnul a oferit, pentru Radio TRINITAS, administratorul Centrului social-pastoral "Sfânta Maria" Techirghiol, părintele arhimandrit Cleopa Nistor: "Dimineață, părintele era foarte slăbit, însă era lucid și comunica. În jurul orelor 10:00, a fost afectat de o insuficiență respiratorie și cardiacă și răsuflând de trei ori, s-a stins din viață. Am chemat salvarea, însă când au ajuns au constatat decesul. Părintele a trecut la Domnul liniștit, cu seninătatea caracteristică. O să îl îmbrăcăm în hainele monahale și cele preoțești, iar înmormântarea am vrea să o fixăm pentru ziua de joi și să fie înmormântat în curtea mănăstirii".Despre părintele Papacioc se poate vorbi la superlativ fără teamă de a greși, pentru că a fost un model de trăire ecleziastică. Figură emblematică, dar și mar-cantă a spiritualității românești, el a fost cel către care și-au îndreptat speranțele de liniște sufletească și binecuvântare mii de români veniți la Techirghiol din toate colțurile țării. De asemenea, numeroase personaje ale vieții publice și-au căutat iertarea în spovedania către acest mare duhovnic.Cunoscut pentru profunzimea judecății sale, dar și drept un du-hovnic cu un spirit hazliu, este autorul mai multor lucrări beletristice, printre care "Convorbiri duhovnicești", "Ne vorbește Părintele Arsenie" și "Veșnicia ascunsă într-o clipă".v v vArhimandritul Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, s-a născut în 1914 și s-a călugărit de tânăr, la Mănăstirea Sihăstria. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Anghel. Într-o mărturie despre sine, Părintele Papacioc explica etimologia numelui său: "Mă cheamă Papacioc, pentru că tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei. Și de aici vine numele. Era aromân și i s-a spus: «Popa cu cioc» - Papacioc. Dar la origine ne chema Albu. Și bunicul meu a venit cu mii de oi din Macedonia și s-a instalat pe Ialomița, unde era câmpie. Satele erau rare...".De mic, Anghel dovedește o memorie bogată și o vie inteligență, de multe ori fiind premiant cu coroană. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei "Vraja", tânărul Anghel Papacioc are aptitudini atât intelectuale, cât și fizice.A fost egumen la Mănăstirea Slatina, de unde a fost arestat și dus la Suceava, ținut în anchetă nouăzeci de zile, bătut și chinuit pentru acuzații fără niciun suport real. După ani de detenție, de interminabile anchete și deplasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forțată, la temuta închisoare de la Aiud, părintele a fost eliberat și i s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici, a ajuns, în 1976, la Mănăstirea Sfânta Maria - Techirghiol, unde l-au putut găsi mii de credincioși de pretutindeni până mai ieri.v v vTrupul neînsuflețit a fost depus la demisolul bisericii noi din Techirghiol, înhumarea în curtea mănăstirii Sf. Maria urmând să aibă loc mâine, la ora 13, după ce, în prealabil, la ora 9, Înaltpreasfințitul Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, va săvârși Sfânta Liturghie."Am aflat cu profundă mâhnire de trecerea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol. Personalitate marcantă a spiritualității ortodoxe, a luminat prin viața sa exemplară și, mai ales, prin sfaturile sale cu valoare axiomatică pe toți cei care i s-au confesat, care i-au ascultat sau citit cuvintele pline de înțelepciune. Este o pierdere grea pentru ortodoxie, dar sunt convins că sfințenia-sa va veghea de dincolo cu aceeași dragoste nesfârșită de oameni. Dumnezeu să-l odihnească!" Claudiu-Iorga Palaz, Prefectul Județului Constanța v v v"Colectivul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța împărtășește durerea pe care o încearcă toți creștinii, pricinuită de vestea tristă a trecerii în neființă a părintelui arhimandrit Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol.Dumnezeu să-l odihnească!" v v v"Este un moment trist, foarte trist. Ne despărțim de un bun prieten, cuvintele nu pot descrie durerea. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a plecat la Domnul, a plecat și, o dată cu el, a luat tot binele de pe pământ. De acum înainte, ne va veghea de acolo, de Sus. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul său!" Elena Frîncu, Director executiv al DJST Constanțav v vÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, îl consideră pe Părintele Arsenie, numit și „duhovnicul de la Malul Mării”, un Luceafăr al românilor și în special al dobrogenilor, de care s-a legat atât de mult. „A avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, al cărei ajutor ne-a sfătuit să îl cerem neîncetat. A fost un duhovnic desăvârșit, de o blândețe și bunătate deosebite”.