"Paradisul Constanţei", uitat în iadul din Peninsulă

"Paradisul Constanței", uitat în iadul din Peninsulă

Constanța a primit moștenire, de la secol la secol, o bogată zestre arhitecturală și istorică. Zeci de case și edificii de mare importanță, mo-numente de o valoarea inestimabilă, lucruri deosebite atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru atracția turiștilor. Ce să te faci însă cu nepăsarea ce zace în mâinile celor care ne conduc, cu neglijența cu care sunt tratate problemele legate de restaurarea edificiilor. Ce să mai vorbim de mizeria care înconjoară întreaga zonă…Astfel se face că, pe Strada Nicolae Titulescu, la numărul 7, zace Cabaretul Britania, care a fost construit și păstrat în condiții excepționale în urmă cu 100 de ani și care a avut de-a lungul timpului mai multe destinații. Odată ajunsă în zilele noastre, clădirea a început să se degradeze puțin câte puțin, ajungând, într-un final, la binecu-noscutul peisaj: ruină.Cu mai bine de 100 de ani în urmă, aici s-a aflat Hotelul Panaiotti, amintit prin popor ca „balul Cenușăresei”. Cel puțin 10 ani a funcționat acolo acel hotel, ca mai apoi, în anul 1909, clădirea să fie renovată pentru a face loc Cabaretului Britania.Potrivit dr. Doina Păuleanu, critic de artă și director al Muzeului de Artă Constanța, pe vremea când era în stare de funcționare, cabaretul avea elemente eclectice și detalii art nouveau. „Colțurile clădirii erau teșite și avea fațada principală spre două artere stradale, cuprinzând astfel la etaj un balcon semicircular și o suprastructură decorativă particularizată”, menționează dr. Păuleanu.La momentul actual, colțul nu mai există, el fiind transformat în suprafață plină și plană, elementele expresive lipsind cu desăvârșire.După o altă perioadă de timp, din cabaret - restaurant clădirea „a ajuns pe mâinile” unui barou de avocați apoi s-a transformat în alte instituții, însă fără aceeași anvergură și îndrăgire ca odinioară.Tot de la dr. Doina Păuleanu aflăm că aceste ultime întrebuințări excesive ale clădirii au dus la crunta degradare a construcției, ultimele intervenții de restaurare fiind datate la 1974. De atunci și până în zilele noastre, nimeni nu s-a mai apropiat de clădire.Revenind la „balul Cenușăresei”, potrivit unui ziar foarte vechi, „Dacia”, amintit de dr. Păuleanu, unul din articole menționa că măreața sală a hotelului era închiriată des pentru baluri obișnuite sau mascate, nunți concerte, întruniri sau teatru. Totuși prețurile pe care le cereau patronii erau foarte ridicate, după cum spune Doina Păuleanu, iar ziariștii începuseră deja să critice acest aspect. „Nu suntem încă în plin sezon și antreprenorii au ridicat prețurile cari au devenit exorbitante. Și ne întrebăm cu grijă ce va fi în toiul sezonului, dacă am ajuns deja la o situație intolerabilă”, era menționat într-un articol.Din anul 1923, la Cabaretul Britania călcau numai oameni atent îngrijiți, de viță nobilă, căci prețurile erau numai de nasul lor. Și serviciile erau pe măsură, căci locul ajunsese să se numească „Paradisul Constanței, cel mai frumos și elegant loc de varietăți, singurul loc de distracție intim, pur familiar”. La Cabaret aveau loc spectacole de acrobații, nenumărate concerte de jazz, concursuri de charleston, teatru și serviri de ceai, potrivit Doinei Păuleanu.v v vClădirea este acum pe lista Patrimoniului Național, deci e de datoria Direcției Județene pentru Cultură să restaureze acest edificiu, care poate atrage foarte mulți turiști.Când am ajuns la fața locului, am găsit în curtea interioară o femeie surdo-mută, care potrivit vecinilor este foarte bolnavă și locuiește cu încă un bărbat acolo. Deși am făcut repetate vizite, încercarea noastră de a afla cine sunt cei doi indivizi și cum au ajuns acolo nu a fost una reușită.„Nu sunt de foarte mult timp aici, cam de un an. Femeia este bolnavă și nu te poți înțelege cu ea, iar bărbatul pleacă și vine de mai multe ori în timpul zilei. Nu au deranjat pe nimeni niciodată”, povestește un vecin.